Jazzazza Jazz Club arrancará temporada en Sala REM con Clarence Bekker

Jazzazza arrancará la nueva temporada fuera del club. Será el viernes 19 de septiembre en la Sala REM de Murcia, donde actuará la potente y carismática banda liderada por Clarence Bekker. El viernes 26 de septiembre abrirá oficialmente la temporada en Jazzazza con Shenandoah Jazz Project, una de las formaciones murcianas con más proyección, integrado por los músicos murcianos Alberto Morote al saxo tenor, Marcos Ávila al piano, Cristobal Aroca al bajo y Andrés García a la batería. Y una semana después llegará la primera formación internacional: el prestigioso Kirk McDonald Quartet, desde Canadá. Saxofonista, compositor y educador con más de tres décadas de carrera, MacDonald ha trabajado con Tom Harrell, Harold Mabern, Jack DeJohnette, Kenny Wheeler o Maria Schneider, y ha publicado más de 25 álbumes con sus composiciones.

La programación de otoño viene cargada de sorpresas, grandes nombres, blues, soul, flamenco y mucho jazz. El artista de Suriman Clarence Bakker, que nos contagió su energía y su ritmo en 2021 en el Teatro Circo de Murcia, regresa a Murcia. Clarence Bekker tiene el don de tocar el alma de quién le escucha. Con su voz profunda, vibrante y un espíritu cargado de verdad cautiva a cualquier audiencia de la cabeza a los pies.

«Nadie puede permanecer impasible ante su magnetismo, que concentra la fuerza de grandes maestros del soul, funk y pop como James Brown, Prince, Whitney Houston, Michael Jackson o Tina Turner», asegura Jota Baeza, de Jazzazza.

Con esta espectacular formación Jazzazza inaugura la temporada, haciendo posible en la sala REM uno de los proyectos de música negra más potentes del panorama nacional. Todos los detalles en la web del club.

