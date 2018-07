A fuego lento

Los flujos son importantes, me refiero al mismo tiempo a los migratorios y a los otros también. En verano la población de la Región se multiplica... desconozco en qué medida, pero mucho. Las simpáticas hordas de turistas y segundos residentes llegan en tropel dispuestos a comerse nuestras lubinas, doradas, calderos y marineras. Sean bienvenidos todas y todos.

En alto número, vienen dispuestos a comer eso y más, o simplemente vienen 'dispuestos'. Como si la primavera no hubiera producido ningún efecto sobre ellos y no se les hubiera alterado la sangre. Esperan al verano, por la razón que sea, en la ignorancia de que el verano en Murcia no altera la sangre, la fríe. De ahí la famosa frase de: si una murciana te dice «te quiero más que al aire acondicionado en verano», cásate con ella (válido también para los hombres).

Y entonces llegan las citas más o menos precipitadas que parece que, en el guion de un romántico empedernido, van bien hasta que te miran con ojos golosones y te sueltan eso de: «¿Nos vamos a mi casa? Es que solo estoy aquí una semana». «Pues zamarro, en lugar de haberte dejado la pasta en gimnasios y cremas, te la gastas en quedarte aquí dos semanas o todo el mes, que te sirvan para algo más que para llenarte las redes de fotos postureo Made in Murcia».

Es mi opinión, el placer en la intimidad de cada cual es como el arte de la cocina, hay que trabajarlo poco a poco. De las prisas no salen nada más que precocinados, y sabemos lo mal que sientan en el estómago de cualquiera.

No me llevo yo partiendo la cara toda mi vida para que cada cual haga con su vida lo que le dé la real gana (tiren de hemeroteca), como para ahora ponerme a juzgar a los demás en su privacidad. Cada cual tiene sus opciones y las respeto, no se me ocurre poner a parir a nadie en directo porque se ofrezca un rato de barata lujuria. Tampoco consentiré que me juzguen a mí, faltaría más.

Y a todos mis amantes de este verano, gracias. A los del resto del año también.