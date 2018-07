FLORA Y FAUNAURBANITA Esnobismo en bañador CULTURETA Afectado y petulante, el Cultureta aborrece el verano por 'mainstream' y por hortera ROSA PALO Lunes, 30 julio 2018, 09:42

El Urbanita Cultureta, mamífero perteneciente a la familia de los Intensus, es una especie solitaria e invernal, ya que en las bajas temperaturas encuentra la excusa perfecta para refugiarse en museos poco visitados, cines en versión original y pequeños festivales de música de cámara realizados en iglesias desacralizadas. En verano, en cambio, el Cultureta se encuentra fuera de su hábitat porque aborrece los chiringuitos, la arena, los mojitos, las palas, la canción del verano y cualquier otra cosa que le guste al resto de los homínidos y que huela a sangría y a alegría de vivir. Porque él vive intensamente, pero por dentro. Y porque él, que se cree en lo más alto de la escala natural, desprecia todo lo aceptado por el gusto popular, todo lo 'mainstream'. Y no hay nada más 'mainstream' que el verano. Ni más hortera.

Migración

El Cultureta no es un turista, sino un viajero. Cada periplo es una enriquecedora experiencia personal: él vive las ciudades, descubre sus rincones llenos de autenticidad y se mezcla con los lugareños, manteniéndose alejado de la masificación y de los circuitos atestados de turistas insufribles. Él quiere visitar el templo de Poseidón para buscar la firma de Lord Byron, comer tamales preparados por una indígena en una aldea perdida de la selva boliviana o viajar hasta Copenhague para tragarse un ciclo de Dreyer en la Cinemateca. Pero, como no le da la pasta, acaba veraneando con sus padres en Islas Menores, donde lo más parecido que tiene a disfrutar de una experiencia antropológica es ver a los abuelos jugando al julepe en el Club Náutico.

Anatomía

El Urbanita Cultureta aborrece el verano porque tiene que mostrar su físico antilujuria; por eso usa bañadores de pata larga y busca excusas para no quitarse la camiseta en público. En cualquier caso, siempre acaba encontrando un argumento intelectualo-racional para justificar su falta de forma: si es un enclenque, dirá que se da un aire a Woody Allen; si tiene una barriga indecente, presumirá de no ir al gimnasio porque se resiste a dejarse llevar por las imposiciones estéticas de la sociedad. Pero, en el fondo, mira con envidia al Tronista Depilatus o a cualquier otro espécimen musculado al que le quede bien el bañador de pata corta y ajustada.

El Cultureta baja poco a la playa y, si lo hace, pasa el rato leyendo bajo su sombrilla; de ahí que su piel sea más blanca que la de Iniesta recién salido de un zulo. Pero a él no le importa: el blancor es contracultural. Tampoco le importa ir permanentemente vestido de negro a más de 40 grados, esgrimiendo que los beduinos del desierto visten chilabas muy oscuras. Y eso lo dice mientras le caen goterones de sudor por la frente y se abanica con un ejemplar de bolsillo de 'Especies de espacios' de Georges Perec.

Comportamiento

El Urbanita Cultureta califica el 95% de las cosas que le gustan al resto de la gente como basura y, en cuanto ve que algo empieza a ser vagamente conocido, deja de gustarle. Por ello, y tal y como han demostrado estudios recientes, la mayor característica del Urbanita Cultureta es su desprecio por el resto de su especie, a la que mira por encima del hombro: nadie tiene su cultura musical, ni artística, ni cinematográfica, ni literaria. Porque tú no estás a su altura. Porque tú eres un melón. Porque tú escribes carteles en Comic Sans, no sabes quién es Sufjan Stevens y te gusta Dani Martín. Y, porque cuando tú estabas viendo 'Los Lunnis', él ya estaba con 'La maman et la putain', de Jean Eustache.

Luciendo una camiseta con el nombre de un grupo nórdico nihilista y llevando al hombro una bolsa de tela de un festival de cortos de Lo Poyo, el Cultureta se pasa el verano haciendo fotos con cámaras de carrete, escuchando vinilos («se aprecian mucho mejor los matices, dónde va a parar»), releyendo 'Rayuela', devorando fanzines y novela gráfica (que no tebeo), escribiendo poesía dadaísta y corrigiendo faltas de ortografía a la gente en Twitter. Adora el cine ruandés con la misma pasión con la que odia a Haneke desde que hizo el 'remake' americano de 'Funny Games', le salen sarpullidos con cualquier cosa que huela a OT y se jacta de no saber quién es Belén Esteban. En cambio, en la soledad de su cuarto, se ve las tres películas de 'Resacón en Las Vegas' del tirón. Y busca a Amaia de España en YouTube. Y la ve. Y la oye. Y llora.

Apareamiento y reproducción

El macho de esta especie suele vivir en soledad, y solo se aparea en contadas ocasiones: según él, por convicción y coherencia personal, ya que es un ser independiente y libre que busca la soledad de forma consciente porque no cree en las ataduras ni en las convenciones sociales; según los biólogos especializados, porque no se le acerca una tía desde que su prima Encarnita le dio un beso el día de su Primera Comunión. Así, el Urbanita Cultureta seguirá sin comerse una rosca hasta que una noche, y durante una barbacoa al final de Mar de Cristal, conozca a una hembra heroica capaz de aguantar sus disertaciones sobre las conexiones entra la Nouvelle Vague y el Cinema Novo brasileño. Entonces, el Cultureta abandonará su tan cacareada independencia y se enamorará hasta las trancas, y se entregará, y convertirá un rollo de una noche de verano en un 'amour fou' vivido al límite. Pero cuando la hembra lo abandone al descubrir que su capacidad para aguantar la brasa tiene un límite (cosa que, indefectiblemente, ocurrirá antes de que llegue septiembre), él entrará en una espiral autodestructiva de la que tratará de salir bebiendo whisky a morro, leyendo a Cioran y mandándole whatsapps a su ex a las tres de la mañana. Acabará borracho en un bar de Cabo de Palos intentando ligar con una camarera del Este hablándole de Cristian Mungiu y la Nueva Ola Rumana. Y todavía se preguntará por qué siempre tiene tan mala suerte con las tías.

Bibliografía consultada:

- 'Cahiers du Cinéma', en especial los números dedicados a la cinematografía ruandesa.

- Intenso Onán, Juan Luis (2016). 'Cómo alcanzar el orgasmo contemplando las instalaciones textiles de Christo y Jeanne-Claude'. Editorial Taschen.