'Operata Obregonis': hinchada de boca

La 'Operata Obregonis' es un suborden de los Tanoréxicos, orden que también incluye a la 'Torrefacta Requematis', ya que ambos tipos tienen en común sus repetidas y largas exposiciones al sol en verano. Sin embargo, los cambios morfológicos que se operan en la Operata Obregonis a lo largo de su desarrollo vital constituyen lo más característico de esta especie: aunque nazca morena, regordeta y con nariz caballuna, a partir de una indeterminada edad todos los ejemplares de 'Obregonis' mutarán hasta parecerse entre ellos, convirtiéndose en especímenes de melena mechada, busto prominente, nariz respingona, boca hinchada y cara de china intoxicada por una ensaladilla. A pesar de ello, la 'Obregonis' seguirá teniendo más fe en su cirujano plástico que en la Virgen del Carmen. Porque ella es una mujer hecha a sí misma, que para eso se ha hecho los labios, los pómulos, el culo, el pecho. Porque ella lo vale. Y porque mujer operada, mujer empoderada.

Hábitat

La 'Operata Obregonis' se resiste más al paso del tiempo que la mente de Chabelita a la literatura clásica. Por ello, pasa el invierno apuntalando su físico a base de clases de zumba, pastillas de alcachofa, liposucciones y retoques de bótox. Así, cuando llega el verano, ya está hialuronizada, micropigmentada, recauchutada y preparada para lucir su palmito. Convencida de que es la reencarnación de la Sirenita del Mar Menor, baja a la playa más producida que una película de Michael Bay: recién maquillada y luciendo escueto bikini, pareo con flecos, sombrero cowboy, collares y gafas de espejo, se mete en el agua hasta las pantorrillas para que su amiga Pichu la fotografíe recreando el posado veraniego de Ana Obregón. En cuanto sube la foto a Facebook, su muro se llena de comentarios halagadores hechos por cincuentones salidos que intentan no parecerlo, y ella vuelve a pensar que los cinco mil euros que se gastó en subirse las tetas fueron la mejor inversión de su vida.

Costumbres y

comportamiento

Aunque el cuerpo de la 'Obregonis' puede tener la edad de las pirámides de Egipto, su mente se quedó parada en un concierto de los Hombres G en Cala Reona al que asistió cuando tenía 17 años. Hoy día sigue siendo fiel a David Summers, pero también suspira por Pablo Alborán, tiene una alerta en el móvil para saber cuándo Alejandro Fernández viene de gira por España y le hace guiños al flamenquito y al perreo fino. Mujer de su tiempo, se hizo una cuenta en Twitter, pero no termina de aclararse. Tampoco usa las aplicaciones para ligar porque ella es muy «de piel y de miradas», pero realmente es porque su sobrino no ha tenido tiempo de explicarle cómo funciona el puñetero Tinder. Solo controla Facebook e Instagram, y en sus perfiles se define como «viajera, independiente, soñadora, amiga de sus amigos y amante del cine y la lectura», lo que se traduce en que fue a visitar a su hermano Pencho a Mallorca, leyó 'Comer, rezar, amar' después de que se lo recomendara su monitora del gimnasio y se ha pasado los últimos años viendo películas donde mujeres con mala suerte con los hombres acaban encontrando el amor verdadero.

Caza y dieta

La 'Operata Obregonis' no ha sido afortunada en el amor: ha tenido varias relaciones, pero todas han acabado mal. Está harta de que el frutero la mire como si fuera un bufé libre cada vez que va a comprar espinacas para hacerse un batido detox, y de que el camarero sudado del chiringuito le tire la caña. Puesta a experimentar, y convencida de que los cincuenta son los nuevos treinta, tuvo un rollo el verano anterior con un veinteañero que aún no había nacido cuando ella se estaba examinando de Selectividad, pero acabó harta de pagarle cervezas. Para colmo, sus amigas la apuntaron a 'First Dates' y terminó cenando con un guardia de seguridad divorciado y con dos hijos que concluyó la cita con un «a ver si 'quedemos' algún día». Pero, tras tantos fracasos, la 'Operata Obregonis' ha aprendido una cosa: que una solo se casa para mejorar. Y por eso quiere un señor bien, señor fetén. Un maduro interesante, un zorro plateado que le regale joyas y la lleve de fin de semana de rebajas a Londres y de amor y lujo a París, un empresario bien posicionado con barquito atracado en el Puerto de Tomás Maestre; la mezcla perfecta entre Richard Gere, George Clooney y el último novio de Mar Flores.

Dispuesta para la caza, por las noches va a Trips con sus amigas del grupo de WhatsApp 'Las Supernenas'. Enlatada en un vestido cortísimo y subida a unos tacones de vértigo, se da una putivuelta mientras se toma un mojito, puesto que desde que se operó los labios su dieta se reduce a cualquier cosa que pueda tomar con pajita. Cuando suena el 'Despacito', se desmelena en la pista, contonea su trasero (que para eso lo ha pagado) y perrea con su inseparable Pichu. A pesar de su juvenil alegría y de sus movimientos sicalípticos, al final de la noche solo le ha entrado un constructor calvo con una barriga indecente y que lleva la foto de su mujer y sus hijos de fondo de pantalla en el móvil. Al volver a casa con las sandalias en una mano y las pestañas postizas en otra, se encuentra al camarero del chiringuito, que esa noche libraba, y se acaba enrollando con él. Que no será George Clooney, vale, pero prepara unos mojitos riquísimos.

Bibliografía

recomendada:

-El Instagram de Mar Flores, Marta Sánchez y Paulina Rubio.

-Obregón, Ana (2008). 'Cómo ser feliz aunque se te explote una teta en un avión'. Editorial Prótesis.