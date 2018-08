El hombre con el bañador seco El Homo Chiringuitus recorre el Mar Menor de chiringuito en chiringuito sin mojarse los pies ROSA PALO Lunes, 13 agosto 2018, 12:17

El Homo Chiringuitus es una especie que desarrolla todo su potencial durante el período estival. El rasgo distintivo de su comportamiento reside en su capacidad para pasarse el verano metido en un chiringuito, algo que comenzó como una forma de adaptación al medio y que se ha convertido en su característica principal: cuando a un piso alquilado de cuarenta metros, un dormitorio y cocina americana llegaban a pasar el fin de semana su cuñados, su suegra y los primos de Lobosillo, él se iba al chiringuito para poder disfrutar de un poco de paz y poder tomarse un carajillo en el desayuno sin que su suegra lo mirara mal. Y lo que empezó siendo un mero modo de supervivencia (la suya y la de los demás, porque estuvo a punto varias veces de prenderle fuego al apartamento con su familia política dentro), se convirtió en la peculiaridad más llamativa del Homo Chiringuitus.

Hábitat

Obviamente, el chiringuito. Es su templo, su casa, su refugio. En él ha visto ganar a Induráin su quinto Tour, le ha levantado media pensión a los jubilados con los que juega al julepe y ha criado a sus hijos: cuando su santa se quedaba en el piso haciendo el arroz y él no tenía más remedio que bajarse con los críos a la playa, se acodaba en la barra quinto en mano y desde allí los controlaba dando órdenes claras y precisas: acho, nene, no te metas tan adentro, y no le eches más agua a tu hermana, que como vaya yo pa'llá te ahogo, pijo. Y ponme otro quinto, Paco.

Pero cuando el Homo Chiringuitus alcanzó el cielo fue cuando estuvo en Ibiza: allí tuvo una revelación. Y vino dispuesto a montar un chiringuito, a colgar la corbata y a vivir en sandalias, a dejar de afeitarse y a ponerse camisas hawaianas, a pasarse el día entre mojitos y tías en bikini, a recibir a sus colegas y a pinchar su música. Afortunadamente, la hembra del Homo Chiringuitus, mucho más desarrollada intelectualmente que el macho, sabe que poner un chiringuito es su perdición: ella acabaría todo el día encerrada en una cocina tamaño Pin y Pon asando sardinas y friendo boquerones mientras él se convierte en el rey del mambo. Y que una mierda pa él, otra pa Georgie Dann y otra pa'l chiringuito.

Aspecto y morfología

El Homo Chiringuitus es la única especie del planeta capaz de pasar un mes en la playa y permanecer con el bañador seco: él sólo se moja por dentro. Y jamás se baña. Nunca: hay tantas posibilidades de verlo metido dentro del mar como de encontrarte a Belén Esteban en otro museo que no sea el de Yobingo. Tampoco se pringa de arena: baja al chiringuito duchado, perfumado y atildado luciendo chanclas, camisa y bermudas, y solo pisa la playa lo justo para ir de un chiringuito a otro. Obviamente, su reducida locomoción y su enorme capacidad para trasegar cervezas, tintos de verano, sardinas, paellas, cacahuetes y patatas rancias de bolsa hace que, si empezó el verano con doce kilos de sobrepeso, lo acabe pareciéndose a Demis Roussos y con el colesterol por las nubes, ya casi alcanzando los anillos de Saturno.

Costumbres y comportamiento

Aunque suele variar de local en función de la hora del día, de si sopla levante o lebeche o de sus apetencias culinarias, el Homo Chiringuitus siempre tiene un chiringuito de referencia, que suele ser el que está más cerca de su casa, y a él se entrega en alma y cuerpo, sobre todo en cuerpo. Se levanta temprano para ir a tomarse el cortado con la leche fría y la media de tomate, y pasa la mañana leyendo 'La Verdad' y echándose un dominó con el Pepe y con el Julián, dos jubilados muy simpáticos que tienen a sus respectivas Yayas Flotadoris metidas en el agua. A mediodía, no le quita nadie su vermú y sus cañas. Le pega un grito a la parienta para que baje a comer con los críos, que él es muy considerado y no quiere que su Mari se pase todo el verano cocinando; se cepilla una fritura de boquerones y una ensalada mixta y se echa la siesta en la hamaca, que el camarero se la reserva como cliente VIP que es. Después, un cafelico, un dominó con los de la urba, un poco de palique sobre fútbol con unos guiris que se le han sentado al lado y una visual a las macizas del 2º. Y ya que está, se toma un montadito de lomo y se va cenado, que no va a hacer que a esas horas su santa ponga la plancha. Entre tanto, los críos han bajado tres veces a decirle que no queda ni una gota de papel higiénico, y que dice la mamá que haga el favor de acercarse al Spar a comprar. Antes de subir a casa, se mete en el váter químico del chiringuito y roba medio rollo..

Dieta

El Homo Chiringuitus es la guía gastronómica de los chiringuitos del Mar Menor: sabe que si pides gambas a la plancha en Mi Joven María Angustias te van a meter unas más viejas que Rodolfo Langostino, que mejor reserves mesa en El Isidoro que, aunque tenga sillas de plástico con publicidad de Mirinda, las gambas son frescas. También sabe qué noche actúa el Dúo Ilusiones en El Aparejo Loco, y que si quieres ver una puesta de sol estupenda tienes que ir al Babaloo Beach Club Los Urrutias, que eso está lleno de tías buenas, con musiquita rollo lounge y camas balinesas, y que con lo que te cobran por tomarte dos mojitos se podría pagar el PIB de Mozambique, pero que merece la pena porque es muy modernito. Y allí, viendo el atardecer, el Homo Chiringuitus recuerda aquel verano en el que estuvo en Ibiza. Y empieza otra vez a decirle a la Mari que él, cuando se retire, monta un chiringuito. Sí o sí.

Obra citada:

- De Cañas Fresquíviris, Manolo (2018). 'Guía Chiringuín'. Edición actualizada.