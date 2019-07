Circo, danza y acrobacias en el festival 'Sal de Calle' Compañía Passabarret, de Cataluña. Teatro de San Pedro Del 7 al 9 de agosto, plazas y calles de la localidad acogen seis montajes para acercar al público las artes escénicas LA VERDAD Martes, 30 julio 2019, 09:20

San Pedro del Pinatar celebra este verano la novena edición del festival 'Sal de Calle' con el objetivo de acercar las artes escénicas a todos los ciudadanos con espectáculos gratuitos a pie de calle. Serán tres días de actividades, del 7 al 9 de agosto, con una programación avalada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Calles y plazas de la localidad recibirán a seis compañías venidas desde distintos puntos de la geografía española, según desvelaron ayer la concejal titular de Cultura, Mª Carmen Guirao, y el productor teatral, Nacho Vilar.

El pistoletazo de salida será el miércoles, 7 de agosto, a las 22 horas, en el Parque del Mar Reyes de España, de mano de la compañía Gonzalo Santamaría (Comunidad Valenciana), con 'The Power of the 80's', un espectáculo de circo, malabares, música y humor, galardonado en los festivales de Luesia y Killarney (Irlanda). De padre domador de focas y madre costurera, Eddy Eighty se crió viajando y desde jovencito siempre tuvo un sueño: llevar la música de los 80 al mundo del circo. A lo largo de la historia el protagonista, Gonzalo Santamaría, con técnicas como los equilibrios, malabares, verticales, danza... sorprenderá al público creando un ambiente de humor, amor y participación.

Tras esta actuación, a las 23 horas, Cía. La Nórdika (Andalucía), presentará el espectáculo 'Rojo estándar', que ganó los premios Fetén y Lorca al mejor espectáculo de calle 2018, un espectáculo poético y conmovedor que a través de la unión del circo y la danza ha conseguido el reconocimeinto y disfrute de miles de personAs en una extensa gira por España y Europa.

El jueves, 8 de agosto, a las 22.00 horas el festival llega al centro urbano de San Pedro del Pinatar con un pasacallles con final en la Plaza España, a cargo de L'Estranya Cía (Comunidad Valenciana) que, a ritmo de los tambores de 'Batucats', convertirá las calles en una gran fiesta. Para acabar la jornada, a las 23 horas, la plaza de la Constitución acogerá el espectáculo 'Josafat' de la compañía Passabarret (Cataluña), un montaje multidisciplinar que el pasado año se alzó con el gran premio BBVA-Zircólika al mejor espectáculo. Dice el programa de esta obra que era imposible que sus vidas se cruzaran, pero así fue. Tal vez una historia de amor, sí. Como tantas. Pero Josafat y Fineta la convierten, sin saberlo, en una relación de «bella y bestia» en la que juegan con equilibrios, una estructura de cuadrante, lanzamiento de cuchillos, vuelos aéreos, una rueda cyr o una percha de seis metros de altura.

El último día, el viernes 9 de agosto, el festival arrancará a las 22.00 horas en la plaza de la Constitución con 'Áureo', de la compañía murciana Uparte, un espectáculo con acrobacias de un alto nivel técnico que se ejecutan en un espacio en el que las relaciones entre objetos y personas son calculados con precisión y argumento. Para cerrar la programación, 'Sal de Calle' apuesta este año por un espectáculo mágico, 'Flotados', de David Moreno y Cristina Calleja, en el que un piano de cola colgado a 8 metros del suelo, será la puerta a su mundo singular, donde descubrirán una historia de amor emocionante. Un montaje reconocido con el prestigioso Premio Max al mejor espectáculo de calle 2019.