Aída Gómez: «Me siento muy orgullosa de los jóvenes por los que aposté»

La que fuera bailarina y directora del Ballet Nacional de España (BNE), Aída Gómez, asumió ayer el significativo encargo de ser la pregonera del reconocido Festival Internacional del Cante de las Minas.

La artista madrileña se encuentra viviendo un álgido momento en su destacable trayectoria. Un mundo fascinante, el de la danza, en el que se sumergió por completo con catorce años: «Me encuentro en un momento espectacular, dirijo dos de los festivales más importantes de nuestro país: Suma Flamenca y Madrid en Danza. Además, continúo trabajando con mi compañía con la que vamos a tener el placer de actuar en unos días en el Festival de Ballet de Bodrum, Turquía. Incluso imparto clases de danza española por todo el mundo, aunque por desgracia, no tanto como me gustaría».

A pesar de esta atareada agenda, la coreógrafa y bailarina no dudó en asistir al evento que la citaba en La Unión: «Me ha parecido muy emocionante que hayan pensado en mí, ya que siento un profundo respeto por este festival». Sin embargo, no es la primera vez que asistía a dicho acontecimiento. «Han pasado 20 años ya desde que inauguramos la edición en 1999. Por entonces, yo era la directora artística del BNE y ya entonces fue un hito para nosotros poder actuar aquí», explicó a 'La Verdad'.

Aída Gómez vive enamorada de la danza, tanto es así que se considera incapaz de poder elegir sus preferidas: «Son muchas y cada una de ellas tiene detrás un mundo de emociones». Aunque si tiene que decidirse por sus coreógrafos favoritos la respuesta ya se vislumbra con mayor facilidad: William Forsythe, Ohad Naharin y Jacopo Godani.

Dedicarse a la danza en España no es coser y cantar, y Gómez lo tiene claro: no cree que esta profesión esté lo suficientemente bien valorada en España como debería, aunque se esfuerza por no recordar aquellas facetas negativas que abarcan su profesión. Prefiere centrarse por completo en aquellas buenas que, como asegura en una entrevista, son muchas más.

Una de esas tantas alegrías que le ha podido regalar su profesión a lo largo de su inmensa trayectoria se ha producido con el reciente evento que organiza, elFestival Suma Flamenca, donde, según reconoce, ha podido experimentar «muchas emociones con renombrados artistas».

Sin embargo, echando una mirada atrás, Gómez no olvida sus primeros pasos en el BNE, donde comenzó a formarse de niña de la mano de Antonio 'El Bailarín' y donde pudo compartir escenario con destacables artistas nacionales como Antonio Canales. También fue allí donde se dedicó tres años con sumo cariño a ser directora artística: «Me siento muy orgullosa de los jóvenes talentos por los que aposté entonces y que ahora dirigen compañías importantes».