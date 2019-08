Es una versión libre del clásico de William Shakespeare. En la propuesta se fusiona la comedia romántica shakespeariana (el humor, la locura del amor y la estupidez de los enamorados, los celos y envidias, las dudas y miedos, el cariño y la ternura…) con la música swing inspirada en Fast Waller e interpretada por una banda en directo, guiada por los bailes 'lindy hope' y por la influencia pictórica de Tiffiny Wine. En escena, apasionadas interpretaciones y gran dinamismo, en un delicioso espacio inspirado en las pistas de baile de los grandes locales neoyorquinos del 39 -llamado Mesina Jazz Club-, con vestuario de época.

Mucho ruido about nothing Cuándo Martes 6 de agosto a las 22.30 h. Dónde Auditorio Parque Almansa, San Javier precio 15/18€ Dirección Antonio Saura Texto William Shakespeare Versión Alba Saura Música original y dirección musical Álvaro Imperial Coreografía Coco Carmona e Indira de Miguel Compañía Alquibla Teatro

Una obra que muestra el delicado equilibrio entre la tradición y la innovación, los pilares sobre los que Antonio Saura y Alquibla Teatro se enfrentan nuevamente a las delicias de Shakespeare a través de esta versión libre de Much Ado About Nothing (Mucho ruido y pocas nueces o, más literal, Mucho ruido por nada). Una revisión musicalizada de Shakespeare: fresca, divertida, sorprendente… ¡y con mucho swing!

El espectáculo tendrá como constantes el amor y el humor, envuelto en un delicado equilibrio entre la tradición y la innovación, que determinan la estética de este proyecto nacido para divertir y emocionar.

Un gran formato para todos los públicos. El proyecto nace con una clara vocación de captación de público joven y fidelización del público adulto.