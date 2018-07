Premio para La Momposina, corona para McLorin Totó recoge el premio de La Mar de Músicas. / p. s. / agm ALBERTO FRUTOS Cartagena Martes, 24 julio 2018, 03:17

Si el argumento principal para otorgarle a Totó la Momposina el premio La Mar de Músicas de esta nueva edición del festival por su labor de dar a conocer en todo el mundo el folclore de su tierra (Colombia) y una propuesta musical influenciada por las culturas africanas, indias y españolas, su celebración en El Batel demostró que el galardón estaba más que justificado. A lo largo de un concierto fascinante de inicio a fin donde los ecos ancestrales se dieron cita en torno a una figura artística que desprende Historia, con mayúsculas, en cada gesto y declaración, La Momposina trazó un recorrido hipnótico por cantos y melodías de inagotable fuerza. Impone observar y escuchar la forma en la que la colombiana sigue defendiendo temas como 'Mohana', 'El Pescador', 'Oye Manita' 'Aguacero de mayo' o la inmortal 'Yo me llamo cumbia' desde un compromiso total con las raíces, la tradición, los pueblos que quedaron pintados en blanco y negro, la supervivencia cultural y, por encima de todo, la capacidad de no olvidar nunca el espíritu de maestro que adquiere un ayer que nunca fue fácil. Casi ochenta años dedicados a la música como fuente de combate y memoria, clase de pasado, presente y futuro. Completaron la sobresaliente velada dos invitadas ilustres, la tibetana Yungchen Lhamo y la guineana Djanka Diabate, con quienes Totó interpretó 'Ven pronto' y 'Mami Wata', respectivamente y por separado, antes de llegar a una 'Tambolero' final en que las tres divas desplegaron todo su talento en una inolvidable unión sobre el escenario de culturas, voces, influencias e inquietudes artísticas. Las fronteras y barreras convertidas en arena volátil. Uno de esos conciertos únicos que resumen a la perfección la esencia más pura y distintiva de La Mar de Músicas.

Y si hablamos de directos destinados a pelear por entrar en el podio de lo mejor de esta vigesimocuarta edición, conviene acudir rápidamente a la lección magistral de clase, elegancia, buen gusto y sensibilidad artística impartida por Cécile McLorin Salvant en el Patio del Antiguo CIM (Facultad de Ciencias de la Empresa), un espacio que, en su primera participación dentro del festival, va camino de convertirse en algo similar a la isla del tesoro. Y es que, al igual que sucedió el pasado sábado, este magnífico lugar sirvió como escenario perfecto para el que finalmente se coronó como el mejor concierto de la jornada. Empecemos citando a los acompañantes de McLorin, tan responsables o más del celebrado logro: Aaron Diehl (piano), Paul Sikivie (contrabajo) y Kyle Poole (batería). Mención especial para el primero de ellos, pilar básico sobre el que se sustentó, junto a la magnífica voz de la estadounidense, lo que terminó resultando toda una sucesión de diamantes de jazz, swing y blues. Un repertorio de auténtico escándalo interpretado con un talento abrumador en el que se dieron cita leyendas de la talla de Cole Porter ('Ridin' High'), Burt Bacharach ('Wives And Lovers'), Buddy Johnson ('Tell Me What They're Saying Can't Be True') o la mismísima Violeta Parra, a la que se le rindió homenaje con una versión de 'Gracias a la vida' de lágrima inevitable, sencillamente perfecta. La guinda de un concierto tan delicioso como impecable que supo todavía mejor después de la desilusionante actuación de Nathy Peluso.

Lo primero, antes de que comience la lluvia de piedras sobre el débil tejado, conviene destacar que el escenario de la plaza del Ayuntamiento de Cartagena no había reunido a un público tan numeroso y entregado como el que se dio cita para recibir a la artista argentina en las cuatro jornadas que llevamos de festival. Guste más o menos la propuesta musical de Peluso, basada principalmente en dar forma a un puzle latino de hip hop, jazz y cierto clasicismo soul y R&B, su capacidad para conectar con el público en general, y del festival en particular, quedó fuera de toda duda, dando lugar a una sensación especialmente abrumadora si se observaba desde fuera. Y es el caso. Porque, exceptuando cuatro destellos de inspiración aislados ('Corashe', 'Alabame', 'La Sandunguera' y 'Hot Butter'), cuesta entender el entusiasmo general ante piezas como 'Gimme Some Pizza', 'Estoy triste' o 'Sandía' a las que, al menos en el directo que la artista ofreció en Cartagena, les faltó chispa y desafío y les sobró pose y manierismo. Aunque, para ser sincero, menos comprensibles fueron los dos interludios instrumentales totalmente anodinos que rompieron el ritmo justo en los momentos en los que parecía que el concierto iba a despegar. Errores que lastraron un espectáculo decepcionante por su irregularidad, su querencia por el exceso gratuito y su reiteración de fórmulas melódicas y trucos escénicos. En cualquier caso, insisto, el ambiente general era de disfrute total y completo, por lo que puede que el equivocado sea yo. Se aplaude lo distinto de la propuesta de Peluso, pero frustra el aburrimiento en medio del éxtasis. Cuestión de conexión.