'El Mati': «El premio lo veo como caído del cielo»

Matías López, cantaor de Barcelona, se lleva el máximo galardón del Cante de las Minas, tras una noche muy intensa y llena de emociones PATRICIO PEÑALVER Lunes, 12 agosto 2019, 10:02

Matías López Expósito, 'El Mati', de 34 años, nacido en Cataluña, de familia extremeña afincada en Barcelona, debutó con tan solo 12 años, y se dedica al flamenco profesionalmente desde 2005. Músico versátil, 'El Mati' domina varios instrumentos, aunque destaca especialmente como cantaor. Pese a su juventud, ha trabajado ya con muchas de las primeras figuras del panorama flamenco.

-¿Cómo se siente al tener esa Lámpara en sus manos?

-Me siento muy feliz y la veo como caída del cielo. Yo nunca había apostado por los concursos, ya que tengo un pensamiento mucho más bohemio, pues quién va a valorar un buen cante si está hecho con el corazón.

-¿Cuándo decidió presentarse al concurso, y qué tiempo le ha dedicado a la preparación?

-A mediados de enero. Si soy sincero, no he dedicado mucho tiempo. Yo llevo escuchando mineras y flamenco desde chico. Entonces, con un poquito que me puse, era recordarlas

-¿En algún momento soñó que ganaba?

-Desde hace 15 días, sí; antes, no. Nunca lo había visto como una meta.

-¿Qué tal la relación con los compañeros, cómo ha visto el nivel?

-Muy buena, yo los quiero mucho, a todos los compañeros; a los que llegaron a semifinales, a los que han llegado a la final, a los que se quedaron en la criba y a los que ni siquiera llamaron para la criba y lo intentaron. Son grandes artistas.

-¿Recuerda la primera vez que se subió a un escenario?

-Me acuerdo perfectamente. Como profesional fue el 2 de mayo de 2005 en el Tablao Los Tarantos, en Barcelona. Eso no se olvida.

-¿Con qué cantes se siente más a gusto?

-Es complicado responder, pero bueno, según el momento de mi vida. Yo me he dedicado mucho tiempo y me dedicaré al cante para baile. Estoy siempre más a gusto en los cantes rítmicos, aunque para mí los cantes libres también llevan ritmo, porque la respiración también es música.

-¿Cuáles son sus cantaores preferidos?

-Me podía pasar un año hablando de cantaores porque tengo muchos, pero los que más me han podido influir son Enrique Morente, Camarón, Juan Peña 'El Lebrijano', Juan Villar o Pansequito.

-¿Y de los jóvenes?

-Tengo muchos compañeros a los que admiro mucho, como José Valencia, David Palomar, o compañeros como Miguel 'El Lavi'

-¿Qué proyectos tiene más inmediatos?

-Pues tengo en marcha un segundo trabajo discográfico en el que ya llevo varios meses, y espero que ahora pueda darle más difusión.

-¿Considera que está Lámpara abre puertas?

-Claro, totalmente. A nivel mediático y artístico te abre mucho camino porque ya estás en contacto con todo el mundo, y te abre muchas puertas que, de otra manera, puedes tardar años en conseguir abrirlas.