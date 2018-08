Maxi Iglesias: «Hay prejuicios generalizados» El actor madrileño Maxi Iglesias. / Promocional El actor da vida a Diomedes en 'Las Amazonas', un montaje inspirado en el mito de las mujeres guerreras que ha agotado entradas NATALIA BENITO Miércoles, 15 agosto 2018, 02:31

V a de gallito y 'machirulo', anonadado por las mujeres guerreras Diomedes, el personaje al que da vida el actor Maxi Iglesias (Madrid, 1991) en 'Las Amazonas', montaje que llega esta noche a San Javier, de la mano de 'La Verdad', con entradas agotadas tras hacer lo mismo en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. El actor se muestra orgulloso de su segunda obra teatral, en la que comparte escenario con actrices como Silvia Abascal y Loles León, tras su debut con el musical 'El Guardaespaldas'.

-Cinco llenos consecutivos en Mérida, ¿se imaginaban un éxito así?

-Nunca te imaginas el éxito de una manera concreta. Nos habían dicho que había mucha expectación pero yo no soy de esperar nada. Mérida nos ha tratado fenomenal y ha sido una gran experiencia. Venimos muy ilusionados a San Javier. Ojalá guste mucho, disfrute el público e intente ver el mensaje tan importante de la obra.

-Cuénteme cómo es su personaje en 'Las Amazonas'.

-Interpreto a Diomedes, rey de Etolia. Es un personaje que intenta plasmar el prototipo de hombre que se burla de las mujeres sea cual sea el ámbito donde se encuentren. En este caso habla de las amazonas y no da crédito a que haya mujeres guerreras y puedan estar en superioridad a ellos. Es un personaje que dista mucho del resto y muestra, a través de la comedia, esa superioridad que existe hoy en día.

-¿Se reirá el público?

-En Mérida, desde luego, se han reído. No es lo que vamos buscando porque lo interpretamos convencidos de ello y no queremos hacer reír pero la situación al final es graciosa, quizá por caer en lo absurdo. En la obra empiezan [los hombres] muy gallitos y terminan acobardados dando fe de la fuerza de las mujeres. Eso produce risas.

-¿Realizar este montaje le ha ayudado a darse cuenta de ciertos comportamientos machistas que quizá tenía interiorizados?

-Totalmente. Por desgracia creo que somos todos conscientes de según qué comentarios en cualquier lugar. En la obra queremos que se clarifique que esto está latente.

-¿La historia está de actualidad?

-Es atemporal. Un acierto de la obra es que trata los temas de una manera romántica adaptados por la directora a situaciones que se pueden producir hoy perfectamente. Obviamente no estás en guerra y no hay un ejército de Mujeres Salvajes, como se denomina en el texto, pero hay otras maneras de combatir que sí existen. Ya sean agrupaciones, amigas o compañeras. La obra cuenta que la solución no es que la mujer esté por encima del hombre porque sí, por el simple hecho de ser mujer.

-¿Y cuál es la solución?

-En la obra no se da. Creo que lo ideal sería una convivencia en la que no haya problema, en que la mujer pueda liderar a un hombre y al revés.

-¿Feminismo y amor son incompatibles?

-Cualquier extremo es incompatible con conductas que nazcan de la tranquilidad y una manera sana de estar.

-¿Cómo ha sido trabajar con sus compañeras, algunas de ellas con amplia trayectoria?

-Siempre intento aprender de todo lo que hago. No me importa si llevan muchos años o no. Si tienes algo que enseñarme, estoy encantado de tomar nota. Es un orgullo trabajar con gente que lleva tanto tiempo haciendo teatro pero también es una delicia cuando ves a otra que no lleva tanto pero es gente creativa y talentosa.

-'Las Amazonas' conlleva un entrenamiento físico importante, al menos para ellas, ¿para usted también?

-Más para ellas. Conlleva mucha concentración y están casi todo el tiempo en el escenario. Todo se produce con movimientos milimetrados, a modo de escultura o friso.

-¿Hay más machismo en las artes escénicas que en otros ámbitos?

-No conozco todos los ámbitos pero a nivel general el machismo está bastante extendido en nuestro país. En generaciones nuevas está cambiando poco a poco. Pero, por desgracia, el cambio se antoja complicado.

-¿Teatro, cine o televisión?

-Me está gustando mucho el teatro y no quiero dejarlo. Pero el cine y la televisión me han dado muchísimo y me encanta. Estoy empezando con muchas ganas. He rechazado durante años proyectos de teatro y musicales esperando que llegase el momento y ha llegado para quedarse. La energía que tengo en el teatro es superior a cuando grabo porque estás ante un público al que no puedes engañar. Lo ideal es combinar las tres cosas.

-¿Sigue siendo el chico de 'Física o Química'?

-Hay de todo. Hay gente que te puede recordar solo por eso y otros por otros proyectos, según el consumo de televisión y cine del público. Llevo diez años sin parar de trabajar y a algunos mi personaje en 'Física o Química' les marcó más, es inevitable. Es una cosa que siempre tendré presente porque me dio la oportunidad de trabajar en lo que me gusta.

-¿Ha perdido algún papel por ser guapo?

-Sí. Yo no entro en ser guapo o no porque no lo voy a valorar yo pero igual que el machismo está generalizado, hay mucho prejuicio generalizado y si tienes un físico o apariencia diferente puede frenar según qué aspiración o proyecto. Pero pasa en mi trabajo y en otros muchos también.