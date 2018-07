El don de Porter y la emoción de Molina Gregory Porter durante su actuación en La Mar de Músicas. / Pablo Sánchez/ AGM ALBERTO FRUTOS Cartagena Miércoles, 25 julio 2018, 02:20

Gregory Porter lo tiene. Podéis llamarlo carisma, magnetismo, personalidad o puro y duro talento, pero cualquiera de esas opciones tendría mucho de camino fácil y perezoso. Lo del estadounidense es un don, un privilegio, algo indescriptible, único y especial que, sencillamente, se tiene o no se tiene. Y Porter dejó bien claro en su concierto en La Mar de Músicas que, pase el tiempo que pase, se sucedan los discos que se sucedan y nos visite las veces que nos visite, ese 'algo' es un amigo fiel que despliega todo su potencial sobre el escenario y nos atrapa con la firmeza y convicción de una tormenta perfecta en la que, dejarse llevar, es algo muy parecido al privilegio.

Con la compañía de una banda absolutamente extraordinaria formada por Chip Crawford al piano, Jahmal Nichols en el bajo, Emanuel Harrold a cargo de la batería, Tivon Pennicott al saxo y Ondrej Pivec al hammond, el estadounidense cedió espacio en su repertorio para alguno de los temas presentes en su último trabajo, 'Nat «King» Cole & Me', donde rinde un emocionado homenaje al ídolo que lo acompañó durante una infancia que albergaba la mayor parte de felicidad en un tocadiscos, 'Mona Lisa', conmovedora a piano y voz, y la exquisita 'Quizás, quizás, quizás', festivo primer bis, combinándolos con un conjunto de canciones propias que le siguen señalando con justicia como uno de los artistas de jazz más notables y accesibles para la gran audiencia surgidos en el género, durante la última década. Así; subrayando la relevancia de las huellas como elemento fundamental para encontrar el destino de cualquier camino que se precie de serlo, Porter nos regaló una serie de interpretaciones de quitarse el sombrero. De 'Holding On' a 'On My Way to Harlem', elegantísimas, pasando por la pura emoción que desprende siempre 'Don't be a fool', 'Hey Laura' y su romanticismo contagioso, el magistral góspel/jazz de 'Liquid Spirit', o una inconmensurable 'Take Me to the Alley' que, sencillamente, consiguió detener el tiempo. Mención aparte para los delirios instrumentales y la exhibición vocal demostrados en las tremendas 'Musical Genocide' y 'Free', con celebrados guiños a The Temptations, Sam Cooke, James Brown, John Coltrane, The Beatles o, por supuesto, King Cole. De locos. Volvemos al inicio: Gregory Porter lo tiene. Y punto.

Una auténtica delicia que, además, suponía continuar con la estupenda racha marcada por los directos previos que nos había dejado la jornada. El mejor de todos ellos, el protagonizado por Alba Molina en el Patio del Antiguo CIM (Facultad de Ciencias de la Empresa). Un concierto que, al igual que en el caso de Porter, iba más allá de lo estrictamente musical, convirtiéndose en todo un homenaje a la familia, a las raíces compartidas bajo un mismo techo, a la sangre que recorre las venas. Y es que, desde su mismo título, 'Alba canta a Lole y Manuel', la noche giró en una misma y apasionante dirección: la carta de amor de una hija a la obra artística y humana de sus padres, Lole Montoya y Manuel Molina, uno de los dúos flamencos más importantes de la historia del género, capaces de transformar la tradición desde una inquietud que jamás rindió pleitesía a las normas imperantes. Un legado musical de innegable influencia al que Molina se enfrentó con el respeto y la admiración obligada, pero con una sensibilidad desgarradora que solamente se puede contabilizar en genes. La garganta siempre al filo de los cristales puntiagudos de la emoción, el éxtasis interior e intransferible, la mirada perdida que otea el horizonte en busca de unos rostros que esperan al otro lado de la cima. Acompañada exclusivamente por la espléndida guitarra de Joselito Acedo y con la ayuda puntual de las palmas de Manuel Valencia y Juan Diego Valencia, Molina fue rescatando joyas del repertorio de Lole y Manuel como 'Todo es de color', 'Dime', 'Nuevo día', a la que se refirió como la canción más bonita del mundo, 'Romero verde' o la extraordinaria 'Recuerdo escolar', interpretándolas con el corazón en el puño cerrado de la garganta. Una noche que encontró su momento más inolvidable cuando apareció en escena la propia Lole Montoya para interpretar a solas 'Canta al silencio' y 'Verde aceituna', antes de cerrar la noche con una preciosa versión a dos voces de 'Un cuento para mi niño'. Increíble la forma en la que un instante tan íntimo terminó calando tan hondo a nivel colectivo. Una madre, su hija, y el recuerdo de una figura paterna que, ojalá, observe la escena con lágrimas en los ojos. Las mismas que derramó Alba Molina después de todas y cada una de las canciones. Y nosotros con ella.

Emoción en estado puro que contrasta, en cierto modo, con lo vivido en los dos conciertos que sirvieron de apertura del martes: Jamones con Tacones y unos Koniré que tuvieron que suplir en el último segundo la ausencia de la danesa Eivør, quien no pudo llegar a tiempo a Cartagena por problemas con su vuelo, y cuyo directo se celebrará el miércoles, en el Patio del Antiguo CIM (Facultad de Ciencias de la Empresa), justo después de la actuación de The Savage Rose. Más vale tarde que nunca. En cualquier caso, esta situación nos llevó hasta una doble propuesta que comparte tanto orígenes murcianos como objetivos claros. ¿Las herramientas usadas para conseguirlos? La inmediatez de un discurso basado en la fusión de estilos como el funky, el reggae, el hip hop, el pop e incluso pequeños retazos de flamenco y swing, defendido con entusiasmo sobre un escenario que se convierte en regocijo compartido. En el caso de Jamones con Tacones, son los vientos los que terminan engrandeciendo canciones tan disfrutables como 'Auténtico' y una 'La resaca' que, por un momento, convirtió la plaza de San Francisco de Cartagena en una especie de Mardi Gras con exceso de sudor, mientras que Koniré apuesta de una forma más rotunda por la percusión a la hora de estructurar melodías tan accesibles como efectivas. Al final, ambos conciertos nos dejaron con una sonrisa de oreja a oreja y el ritmo metido en un cuerpo, con el que las agujetas ya empiezan a coquetear. Los mejores efectos secundarios (e iniciales) posibles.