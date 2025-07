Pepe Habichuela recibirá el Castillete de Oro

La programación del 64 Festival Internacional del Cante de las Minas arrancará el 30 de julio y se alargará hasta el 9 de agosto con ... diversos actos paralelos a las galas nocturnas que convertirán a La Unión de nuevo en la sede del flamenco.

El programa de actividades y actos se presentó este lunes en el Patio de las Comarcas de la Asamblea Regional, un lugar que ha hecho gala de «una expresión de nuestra memoria colectiva y del compromiso con la cultura y con este patrimonio vivo de la Región de Murcia», tal y como indicó la presidenta la Cámara, Visitación Martínez. «La Unión ha sabido elevar el toque, el cante y el baile hasta lo más alto y rendir un merecido homenaje a todos los mineros de una tierra que ha sabido transformar su memoria en arte», añadió.

Fue Joaquín Zapata, presidente de la Fundación Cante de las Minas, quien desveló la programación de esta edición, creada «con el compromiso de ofrecer la excelencia cultural y flamenca, con ilusión y responsabilidad, para un festival que debe ser orgullo de todos y referente a nivel mundial» en una jornada en la que se desveló que el guitarrista flamenco Pepe Habichuela será el quinto Castillete de Oro de la edición. La máxima distinción que otorga la Fundación Cante de las Minas recae este año también en el guitarrista Yerai Cortés, el cantaor y productor flamenco Pepe de Lucía, el periodista Vicente Vallés y el grupo Arde Bogotá. La Medalla de Oro en esta ocasión se entregará al Teatro Real.

El día 30 el cante volverá a la Iglesia Nuestra Señora del Rosario en la tradicional misa minera, a las 20.00 horas, a cargo de Paco Severo y Antonio Muñoz, tras la que se encenderá el pórtico y se abrirá al público la Avenida del Flamenco. Una jornada que conecta la Catedral del Cante con el Día de La Unión, rindiendo homenaje al minero y la viuda del minero, cuyos nombres se desvelarán en los próximos días, además de ofrecer la actuación de la Agrupación Musical de La Unión, la Coral Argentum, Artedanza y de la cantaora Encarnación Fernández, dos veces ganadora de la Lámpara Minera, acompañada al toque por el guitarrista oficial del Festival, Antonio Muñoz.

El pregón a cargo de Imanol Arias y la Gala de Ganadores –que vuelve a incluir trovo y, por primera vez, al ganador del 'Desplante Juvenil–, darán inicio a la programación de galas al día siguiente, que protagonizarán Antonio Rey, Sara Baras, Jesús Carmona en una gala ofrecida por LA VERDAD con el impulso de Flamenco Real, Mayte Martín y Ezequiel Benitez y el Ballet Flamenco de Andalucía. Las galas concluirán con las semifinales del concurso, del 6 al 8 de agosto, para dar paso a la gran final el día 9, cuando se conocerán a los nuevos ganadores de los máximos galardones del flamenco.

Entre las actividades paralelas, se contará con una exposición de la pintora Perla Fuertes y se presentarán los libros 'Now or never' de Pepe Habichuela, a cargo de José Manuel Gamboa (3 de agosto); '100 años de flamenco y radio' de Ildelfonso Vergara y 'Los colores de la nieve' de Juan Pinilla (4 de agosto).

También se proyectará 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' Premio Goya a la mejor película documental (1 de agosto). La programación completa se puede consultar en festivalcantedelasminas.org.