«Ofrezco un mundo de imaginación y fantasía»

La cantante Martirio. / LV FESTIVAL DE SAN JAVIER Martirio, la revolucionaria de la copla,repasa tres décadas de trayectoria este sábado acompañada por Javier Ruibal NATALIA BENITO Viernes, 10 agosto 2018, 23:13

«No puedo con mi cuerpo, no tengo ganas de ná», canta Martirio (Huelva, 1954) en 'Estoy mala', el éxito con el que debutó en solitario en 1986. Nada que ver con el entusiasmo de Maribel Quiñones para continuar renovando la copla como lleva haciendo más de treinta años. La artista de la peineta y las gafas de sol repasa este sábado -22.30 horas- su trayectoria en San Javier junto al cantante y guitarrista Javier Ruibal, al que considera «uno de los mejores compositores de España y la bomba como guitarrista».

-¿Cómo será este concierto?

-Muy especial. Ya he estado en este festival y me apetece volver acompañada de una banda espectacular. Hay música para todos los gustos: canciones muy profundas y otras que nos harán reír. Desde el jazz al tango, del bolero al flamenco. Además cuento con el Premio Nacional [de las Músicas Actuales] de este año, Javier Ruibal. Hace muchísimos años que lo conozco, somos muy amigos y estamos en la misma liga en la lucha por la belleza, la música, la verdad y la honestidad.

-Usted también recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales, ¿qué significó?

-Fue un acicate para, a pesar de no ser comercial y tener una carrera dentro de la libertad absoluta, animarme a seguir y pensar que se puede. La gente reconoce tu trabajo, aunque ahora tenemos poquísimos medios para darlo a conocer.

-¿Así lo cree?

-Sí. La televisión hace mucho tiempo que debería tener un programa o varios de música de distintos estilos y que se supiera lo que hacemos. A pesar de que eso no exista, mi carrera ha seguido hacia adelante. Estoy muy satisfecha de haber creado, de alguna manera, una escuela.

-¿Hay Martirio para rato?

-Tengo las mismas ganas, el mismo susto, la misma capacidad de riesgo y un enamoramiento total de la música. Mientras pueda, seguiré trabajando porque es mi pasión.

-¿A quién ve en su camino musical?

-En mi camino justamente no, pero hay gente que tiene que ver conmigo como Maui o [Concha] Buika. Además tengo la suerte de tener un hijo excelente, Raúl Rodríguez, un pedazo de sucesor del que estoy absolutamente orgullosa.

-¿Qué es usted sin sus gafas y su peineta?

-Son mi seña de identidad. No me imagino actuando sin ellas. Me encanta vestirme y la fantasía del escenario. Disfruto mucho acercándome a gente que me ayude a generar esta estética para cantar.

-¿Con ello busca la provocación?

-Quizá más al principio. Era una forma de decir: me gusta la copla y la música pero también la imagen, el cómic y muchas cosas que van juntas y mi antena es la peineta. Ofrezco un mundo de imaginación y fantasía pero también de humor.

-La definen como arqueóloga musical, ¿por qué?

-He dedicado mucho tiempo a canciones olvidadas y a darle una lectura nueva a grandes clásicos. -¿Con qué está ahora? -Lo próximo es un homenaje, y presentar a los que no lo conocen, al cubano Bola de Nieve, junto a Chano Domínguez.

-¿Es un buen momento para la copla?

-La copla no morirá nunca. Es un clásico de poesía, costumbres, teatro... y define mucho nuestro carácter. Hasta Plácido Domingo ha hecho un disco de copla. Hay canciones que son clásicos absolutos y siempre habrá gente más joven que les dará interpretación.

-De todas sus colaboraciones, ¿cuál recuerda con más cariño?

-He colaborado con cuarenta o más artistas y todas han sido por amor o admiración, no porque me viniera bien para mi carrera. Soy una gran fan y me acerco mucho a la gente que admiro para aprender y que se me quede algo [risas].

-¿Se ha sentido incomprendida en el terreno musical?

-Cuando uno se sale de los raíles marcados, hay mucha gente que no te entiende. A base de tesón he conseguido que piensen: «Esta mujer tiene un camino y un lenguaje propio, y aporta».

-¿Qué le queda por hacer?

-Me apetece muchísimo volver a escribir canciones no especialmente de mujeres, pero sí basadas en la experiencia de la mujer que tiene ya mi edad y que ha visto un poquito el mundo.

-¿Se considera feminista?

-Soy una mujer que ha luchado y lucha por la mujer siempre.