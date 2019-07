Elegancia en extinción Ron Carter. / PEDRO SÁEZ El contrabajista Ron Carter dio una clase de distinción en un bebop con gusto por el detalle musical ALEXIA SALAS Martes, 23 julio 2019, 09:31

Como cada género, el jazz no ha renunciado a su propia estética. Incluso el pianista Brad Mehldau, tan ajeno a reglas, puso trabas hace años a actuar en San Javier porque le habían perdido la maleta con su ropa negra. En Ron Carter, heredero del clasicismo bop, es de imaginar que su riguroso traje negro sea como la cinta de Nadal o el delantal de un chef. No todas las bandas respetan ya el 'dress code' del jazz, pero es que el maestro del contrabajo es a sus 82 años una especie en extinción, paradigma de clase suprema tanto en su música como en su persona. Solo rompían la uniformidad en el cuarteto encorbatado los calcetines coloristas del pianista Renee Rosnes, en su punto de intimismo y claridad en el toque. La ejecución perfecta fue la nota general en las elaboraciones sutiles y los diálogos entre instrumentos que cruzaron los cuatro músicos.

Ya han surgido contrabajistas solistas que reclaman sus singulares voces, tan dispares como Avishai Cohen o Cachao, pero Carter fue de los pioneros que adelantó sus cuerdas a la categoría de líder. Lo ha hecho desde hace décadas con tal brillantez y aplomo que todos los grandes querían tenerlo a su lado. El maestro dejó claro que le sigue preocupando la armonía del conjunto por encima de casi todo. Se comunican con miradas y un perfecto encaje, que se hace más valioso en las transiciones, siempre tan cuidadas que te llevan de un ritmo a otro, de una composición a otra sin un solo bache. Con el concierto estructurado en cuatro grandes partes, fueron transitando por composiciones propias, como 'Mr Bow Tie', a otras de Miles Davis como 'Flamenco Sketches' o 'Seven steps to heaven'. El primer bloque contenía un diamante especial, el solo del contrabajista, que se deslizaba por la liana de la melodía del standard para desprenderse a cada instante en medidas improvisaciones salpicadas de juegos sonoros y algún relleno de partitura clásica. Se le nota a Carter su vertiente clásica de chelista y su aportación a bandas sonoras de películas como 'Twin Peaks'.

Viajaron del ritmo trepidante al más íntimo en perfecto entendimiento. El segundo bloque, con más emoción latina, incluyó momentos abstractos en las alas del contrabajo y la batería, soberbia en las manos de Payton Crossley, capaz de fabricar atmósferas planetarias entre el ruido cálido de las maderas y el misterioso de los platillos.

Reconocimiento

En el tercer bloque, sobre la melodía de 'You & the night & the music', dio protagonismo al piano, con quien mantuvo un diálogo emocionante, repleto de sutiles detalles como encajes en la música de uno de los artistas más productivos de la historia, con miles de grabaciones propias y como acompañante. Antes del bis recogió el premio del Festival de Jazz de manos del alcalde, José Miguel Luengo. Haciendo gala de la misma elegancia, con una voz que suena como una extensión de su contrabajo, uno de los últimos grandes del bop se despidió en San Javier con una muestra más de su exquisita música.