Ceremonia de groove Bill Evans, durante su actuación. / Pedro Sáez El saxofonista Bill Evans elevó el nivel del 22 festival con una superbanda de sonido expansivo ALEXIA SALAS Miércoles, 17 julio 2019, 12:35

Una de las aleaciones del jazz más convincentes es la que sale de la banda de Bill Evans. En la estela del que fue su primer empleador, Miles Davis, el estadounidense no deja que su música se haga maciza, que se osifique, de hecho en las cinco veces que ha pasado por Jazz San Javier ha mostrado siempre su sello personal sobre las sucesivas tendencias, más roquera con el guitarrista Robben Ford, más country con 'Soulgrass', siempre con ese estilo vertiginoso y orgánico de factura perfecta. A su último combo, los Spy Killers, les ha querido dar una ducha de groove con el sonido expansivo del genial bajista Gary Grainger. Tenerlo al lado es como multiplicar la sonoridad del discurso, sobre todo con el organista jovencísimo Simon Oslender, ya que Evans sigue la estela de su maestro en el apadrinamiento de nuevos músicos.

Como es habitual en los conciertos del saxofonista, cada componente cuenta casi con el mismo protagonismo que él. No son comparsas, sino improvisadores carismáticos como el batería Wolfgang Haffner, que contribuye al espectáculo lanzando las baquetas al aire, haciendo swing con unos martillos sonoros de feria y, sobre todo, con sus enormes recursos rítmicos y una convicción envidiable por pasárselo bien haciendo uno de los mejores combinados de jazz fusión. Tal vez por eso tienes la sensación de que te dejan entrar en su templo musical, donde se reúnen para crear siempre algo nuevo de ese género sin domesticar.

Comenzó con una de sus melodías icónicas, 'Tit for tat', una muestra de su fusión de funky jazz y rock vigorizante. Por primera vez cantó en San Javier, con 'Love is working over time', una balada rock en la que alterna con el saxo. Con su clásica cinta en la cabeza, este incansable creador demostró de nuevo que hay un escalón que distingue a esa clase de músicos que llevan el jazz hacia otra década hasta que otros cogen el testigo.

La cantante Jazzmeia Horn, que ocupó el escenario en la primera parte de la noche, no tuvo quien la eclipsara en su banda de meros acompañantes. A excepción del saxofonista Erwin Hall, con quien la texana mantuvo un idilio escénico similar a los que protagonizaba Billy Holiday con otro saxo, Ben Webster, con cruces ardientes de miradas y abiertos coqueteos. Su silueta entre Nina Simone y una diosa africana disparaba dardos del puro embrujo de esta cantante veinteañera con todo un repertorio de trucos vocales, aunque excesiva tendencia al grito. Fue una delicia escucharla cantar con toda la sensualidad que requieren standards de los años dorados del swing, como 'Skylark', que bordaban Ella Fitzgerald y Aretha Franklin, o 'Night and day', uno de los mandamientos de Cole Porter. ¿Y para qué entonces abusar del scat?