Las intimidades del festival desde 1995

La Sala de Exposiciones del Auditorio Municipal El Batel acoge la exposición de La Mar de Músicas 'Not only, but also' (No solo, sino también), que podrá ser visitada hasta el 30 de agosto. Es, según informa el Consistorio, un recorrido por una parte de la historia del festival, desde su comienzo en 1995, con no más de diez artistas invitados, hasta su XXV edición, con el ahora imprescindible programa de La Mar Chica, de Arte, de Letras o de Cine. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez, indicó en una visita que de una manera gráfica, visual y sonora «los asistentes volverán a encontrarse con las historias íntimas de los artistas invitados y viajarán a otros países del mundo con solo colocarse los auriculares». En efecto, a través de un mapa sonoro, se introducen poco a poco en los objetos recogidos en esta iniciativa. Fotografías, catálogos, carteles oficiales del festival y muchas otras piezas componen esta muestra, diseñada por los arquitectos cartageneros Pepo Devesa y Mario Méndez. Devesa, uno de los autores de la exposición, apunta que la muestra está dividida en dos partes relacionadas entre sí. A la izquierda, se encuentra la parte gráfica, mientras que a la derecha, los asistentes encontrarán cinco cabinas audiovisuales y una sonora. El arquitecto Mario Méndez, por su parte, destaca que dependiendo del día, sonará una música distinta, lo que hará que el público quiera volver a la exposición para conocer qué habrá al día siguiente.

Música y poesía

Hoy, en la Sala de Exposiciones Temporales del Auditorio El Batel, a las 13.30 horas, se celebra el encuentro músico-poético donde los invitados compartirán versos y música. Intervendrán los autores Miguel Ángel Hoyos, José Alcaraz y Elena Trinidad y habrá actuaciones en directo de Río Viré y Mavica, informa la organización.