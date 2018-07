Inner Circle Música. Paseo del Puerto, Cargagena. Miércoles a las 22.oo horas Martes, 24 julio 2018, 22:09

Están en el top ten de las mejores bandas de reggae que ha dado Jamaica. Este año cumplen cincuenta años en la música, pero en esta formación hay mucho más allá de lo que el ojo puede alcanzar a ver. El quinteto jamaicano es uno de los más respetados grupos de reggae en el mundo, con un largo historial de éxitos que se remontan a mediados de los 70, entre los que destacan canciones como 'We a Rockers', 'Dog and Bone', 'Bad Boys', 'No Cocaine' y 'Sweat' (A La La La La Long).