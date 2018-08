Diana Navarro: «El flamenco es cultura» Diana Navarro. / UBALDO ARACIL La cantante presenta 'Resiliencia' en La Unión y hará un homenaje al cante de las minas con un tema original MANUEL MADRID Murcia Viernes, 3 agosto 2018, 13:06

El primer concierto que dio Diana Navarro (Málaga, 1978) en 2010 fue en el CAES de Torre Pacheco. Tenía la felicidad de una tórtola coplera con su 'Camino verde'. Era otra mujer, reconoce hoy, aunque igual de enamorada del flamenco. Nunca se presentó a los concursos del Cante de las Minas, aunque lo pensó. Nunca pasó por el festival. Hasta hoy. Su concierto de esta noche, presentando 'Resiliencia' y repasando algunas de las letras que han marcado su trayectoria musical, puede ser memorable.

-Por fin en La Unión. Debe ser emocionante actuar aquí, en la capital mundial del flamenco.

-Sobre todo por toda la trayectoria del festival, por la cantidad de estrellas del flamenco que han pasado por aquí, tantas jóvenes promesas.... Yo siempre me he considerado la eterna aficionada del cante jondo. Hice un disco que se llama 'Flamenco', y me apetece muchísimo. Aunque voy a presentar 'Resiliencia', mi último trabajo, y ya estamos terminando la gira, haré una pincelada de flamenco con Juan Antonio Suárez Cano a la guitarra y Antonio Campos al cante. Estoy deseando entregarme por entera cantando lo mejor posible, y tengo muchas ganas de homenajear a los cantes de las minas con un cante hecho para la ocasión, y me hace mucha ilusión, porque es un público que sabe escuchar.

-Escuchaba desde pequeñita la voz de La Niña de la Puebla, Pepe Pinto y Valderrama, grandes del cante. ¿El flamenco ha sido la mejor influencia en su carrera?

-Me gusta muchísimo, yo siempre compongo inspirándome en el flamenco, en la copla y en las saetas. Yo creo que el flamenco está en el mejor momento, como siempre que se le ha dado su sitio. Es como un buen traje de Armani, que pega en cualquier ocasión. Es como la copla, que gusta a todo el mundo aunque no lo entienda. Es cultura de España y me hipnotiza.

-Es hija de Tadea y Pepe El Morralla, pescador de la playa malagueña de Huelin, de donde nació Antonio Molina.

-No sé si ha tenido algo que ver la brisa marinera de Huelin con las voces porque Antonio Molina es uno de mis artistas favoritos, y en 'Tu cara me suena' lo homenajeé.

-¿Cómo gestiona la incertidumbre que acompaña a un artista?

-Con mucho respeto. Estamos preparando el disco nuevo, para febrero. Sigo una línea de investigación y de evolución bastante coherente, y yo creo que la gente me ha respondido. Con 'Resiliencia', el trabajo más arriesgado, empezamos a girar en septiembre de 2016 y vamos a terminar en diciembre de 2018 con casi 50 conciertos. El público me autoriza a que siga progresando.

-¿Qué ha cambiado en su vida?

-Lo bueno de esto es seguir haciendo autocrítica, dar lo mejor de ti a los demás. 'Resiliencia' me gusta mucho porque va de la necesidad de contar una historia vivida en primera persona, con historias prestadas, de un crecimiento personal, de la necesidad de quererse a sí mismo, porque si tú no te quieres nadie te va a querer de manera equilibrada, y todo lo que te va a llegar es un poco raro. Me encuentro en un momento muy bueno, estoy feliz porque estoy haciendo cosas musicalmente interesantes.

-¿Con qué no se atrevería?

-Soy bastante crítica con las letras del reguetón, no con las músicas, que me parecen muy tribales y te atrapan. Pero cuando hacen letras denigrantes respecto a la mujer, digo bien alto que no me gusta.

-Le precede hoy Miguel Ortega.

-No hemos coincidido en el escenario antes. Lo he escuchado y es un pedazo de cantaor, uno de los grandes del flamenco, claro que sí.

-Vida dura la de la mina, ¿no?

-¡Madre mía! ¡Sí! Durísima, durísima, durísima...