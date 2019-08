La utilidad del teatro La actriz Elena Serrano interpreta a Blancanieves. / pEPE H Festival de San Javier El lado canalla de la historia de 'Blancanieves y los siete enanitos', en inglés GEMA MORENO Jueves, 1 agosto 2019, 10:17

La versión en inglés de Blancanieves, 'Snow White and the seven dwarfs', llega este sábado al 50 aniversario del Festival Internacional de San Javier de la mano del proyecto 'ARENAaprende inglés y teatro', aportando un aire «más canalla» a la historia tradicional: «Hago de una princesa Disney, pero mucho más rebelde y actualizada», declara a 'La Verdad' Elena Serrano, la actriz que representa a Blancanieves.

Pablo Gomis, miembro de la prestigiosa compañía del Circo del Sol, dirige una función que, según Elena, «no dejará a nadie indiferente». Cuatro niños tratarán de contar un cuento aunque sin ponerse muy de acuerdo. Hasta el punto de que no solo se podrá encontrar a los personajes del cuento de los hermanos Grimm sino que estará llena de sorpresas: «La gente se tiene que alejar de la versión original, nosotros hemos hecho una selección que tiene guiños de humor para todas las edades», afirma Serrano.

A pesar de ser un espectáculo en inglés, la intérprete murciana asegura que será comprensible también para los menos expertos: «Estamos hablando de un inglés muy asequible, hemos adaptado la historia a niños desde seis años».

En esta obra no reinan los fieles decorados y vestuario. La compañía Arena Teatro recurre al encanto del minimalismo y el uso de los objetos de «andar por casa» para incentivar la imaginación de los menores: «Creemos -dice Elena Serrano- que a través de este tipo de ambientación se anima a los niños a que jueguen al teatro en casa y que vean cómo con una espátula y una cortina se pueden crear historias maravillosas».

'Snow White and seven dwarfs' no pretenderá causar más de una risa en el público asistente. Sin embargo, la intérprete asegura que el reparto también ha podido disfrutar de cada ensayo: «Ha sido un proceso de creación muy entretenido gracias al director, Pablo Gomis, que nos ha permitido crear, probar y jugar con la obra. Para mí es como un regalo, porque él tenía clara su idea de cómo desarrollar la historia, pero esa libertad de la que nos ha dotado ha hecho los ensayos muy divertidos». Este sábado el público se podrá deleitar con la energía de esta inteligente propuesta que pretende «hacer disfrutar a los pequeños tanto con el teatro como con el inglés y demostrarles la utilidad de esta lengua que aprenden en la escuela».