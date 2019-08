Circo poético Un momento, el pasado martes en San Javier, del espectáculo de la compañía francesa L'oublié(e). / PEPE H FESTIVAL DE SAN JAVIER La compañía francesa L'oublié(e) asombra con su espectáculo '5es Hurlants' ANTONIO ARCO Jueves, 15 agosto 2019, 17:40

Uno: qué grande es el circo contemporáneo, el que puede disfrutarse, con todos sus peligros y sus piruetas sobrehumanas, en los escenarios convencionales; y el que se fusiona, y te deja felizmente embobado por su belleza y su magia, en una mezcla deliciosa con otras artes escénicas: la danza y el teatro. Y dos: qué buena idea la de incluirlo en esta 50 edición del Festival de San Javier, que está resultando un éxito de público y que, en la noche del martes, dejó bien claro que el escenario del Parque Almansa es un espacio ideal para que este tipo de espectáculos, destinados a públicos de todas las edades, y en los que los niveles de exigencia física a los que se someten sus protagonistas dan pavor solo de pensarlo, se luzcan. Y eso es lo que pasó con la excelente compañía francesa L'oublié(e), tan en la línea de calidad y buen gusto de la australiana Circa, y el espectáculo que mostraron en San Javier: '5es Hurlants', una pura delicia, estrenada en 2015, que lleva el sello creativo y de dirección de Raphaëlle Boitel, y que se muestra al público iluminada a la perfección, interpretada todavía mejor y arropada por una música, tanto la original como los fragmentos clásicos servidos, de una belleza y magnetismo que no te dejan tregua: no sales de tu asombro y es imposible no sentir admiración, y no emocionarte, por lo que ves y con lo que sientes: el estupor que provoca lo que parece imposible, el deseo de dejarte poseer por ese deslumbramiento que emana de ser testigo de a lo que es capaz de llegar en sus desafíos el cuerpo humano, la calma en la que te va sumiendo ese brotar de delicadeza, de sutileza, de humor y de entrega de grupo.

Ese todos a una, ese misterio, resistencia, valentía y sacrificio que sostienen cada movimiento del equilibrista, del malabarista, de la virtuosa del aro, de la contorsionista, del atleta que te sobrecoge con sus vuelos... He aquí un homenaje poético, sencillo, de una ejecución primorosa, al mundo de los artistas, a la capacidad de soñar, al esfuerzo, a las capacidades del cuerpo humano para intentar aproximarse a lo imposible... Un baño visual y sonoro que conlleva un bienestar seguro: se siente en lo profundo, y regresa, si así lo deseas, cuando cierras los ojos, ya finalizado el espectáculo, y recuerdas imágenes que encierran en sí mismas un oleaje de presentimientos, suspiros, temblor.