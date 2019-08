Agua, trágame César Sarachu, el pasado sábado durante la representación de 'Intensamente azules'. / Pepe H 50 Festival de San Javier 'Intensamente azules', interpretado el sábado por un entregado César Sarachu, no logra el impacto y la emoción de otros textos de Juan Mayorga ANTONIO ARCO Lunes, 26 agosto 2019, 11:53

Me aburrió, no me interesó este 'Intensamente azules' de Juan Mayorga que, bajo la propia dirección del autor, interpreta César Sarachu, a quien le reconozco su madera noble de actor pero que en esta ocasión me provocó, desde el enorme respeto, una enorme indiferencia. No me había pasado, hasta ahora, con ningún texto del autor de 'El chico de la última fila', cuya esencia trasladó con gran maestría al cine François Ozon en su película 'En la casa'. Mayorga está en la cima de los autores teatrales en español, junto a talentos tan poderosos como el argentino Rafael Spregelburd y el uruguayo Sergio Blanco. No solo las historias que nos contaba me interesaban mucho, por su buena escritura teatral y por la profundidad y utilidad de sus temáticas, sino que también encontraba valioso su trabajo de director de sus propios textos. Hasta aquí, porque hay algo imperdonable en teatro: el aburrimiento, la sombra del sopor, la tentación de abandonar, el pasar lentísimo de cada gota de tiempo. E 'Intensamente azules', que si bien es cierto que en el Centro Príncipe de Asturias de Santiago de la Ribera no se pudo contemplar en las mejores condiciones técnicas -no lucieron como merecen ni la escenografía de Alejandro Andújar, ni la iluminación de Juan Gómez Cornejo-, se hizo interminable el pasado sábado, en la penúltima función de un 50 Festival de San Javier que está cosechando una afluencia altísima de público y que ha dejado para el recuerdo algunas de esas noches memorables que ya no te abandonarán jamás.

Bien: cuenta Mayorga que 'Intensamente azules' surgió de una experiencia personal. «Una mañana, al despertar», relata, «encontré en el suelo, rotas en muchos pedazos, las gafas con que iba por la vida. Tras algunos instantes de desconcierto, me tranquilizó recordar que tenía otras graduadas: las de natación, intensamente azules, que mi familia me regaló en un cumpleaños». Y añade: «El caso es que empecé a moverme con ellas...». Lo mismo, claro está, le sucede al protagonista del monólogo, que arranca de este modo:

«En mi último cumpleaños me regalaron unas gafas de natación graduadas. Como no me acostumbraba a ver el fondo de la piscina, había decidido devolverlas, pero he acabado sacándoles partido. Una mañana, al levantarme, encuentro rotas las gafas normales y me pongo las de nadar. No es cómodo, pero sé por dónde voy. Elijo una corbata a juego -las gafas son intensamente azules- y, tras asegurarme de que no hay nadie en el pasillo, salgo a comprar leche. En el súper noto que empleados y clientes me observan con atención. Cuando me acerco a pagar, la cajera me mira como dispuesta a entregármelo todo».

Y, a partir de ahí, nos contará sus peripecias, sus experiencias, las reacciones de sus familiares y conocidos y cómo no cesaba de ver 'la vida loca' de otra manera, incluso los libros y las películas disfrutados de nuevo con sus gafas, eso es, intensamente azules. Humor, filosofía...; no es redondo este texto, plagado de disparatadas situaciones, personajes disparatados y estúpidos y vigentes convencionalismos sociales...

Máximo esfuerzo

César Sarachu saca a escena, como si se tratara de un examen, toda su colección de saberes interpretativos: para la comedia y el drama, la mímica, la bufonada, el esperpento, incluso para la interpretación de boleros... No puede decirse que no se esfuerce al máximo; lo hace, pero es un esfuerzo condenado al olvido. Lo anterior que vi de Mayorga fue 'El cartógrafo', que contiene toda la bondad y la tristeza que es capaz de albergar el corazón humano. Fue una noche mágica: de bellísimo, profundo, sabio, conmovedor y complejo teatro. Dos horas durante las que te dejabas mecer por la historia que el autor te contaba, servida con una delicadeza de porcelana Ming por todo el equipo a sus órdenes.

También en San Javier, en 2010, disfrutamos de su obra 'Himmelweg (Camino al cielo)', un buen montaje de la Compañía Ferroviaria que contaba con la escenografía de Ángel Haro, el diseño de iluminación de Juanjo Llorens y la música en directo de Caro Ceice. Bajo la dirección de Paco Macià, nos fuimos de viaje al infierno de los campos de concentración nazis, pero tranquilos: no vimos, solo los intuimos de un modo sobrecogedor, el horror y la barbarie en estado puro. Un montaje demoledor y necesario, tan rotundamente sobrio como bello, que al propio Mayorga emocionó.