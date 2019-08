Farruquito: «El flamenco es como la vida y tiene que estar vivo»

Farruquito disfrutó en la noche de este martes en La Unión de una de las noches más bonitas de su vida. Juan Manuel Fernández Montoya (Sevilla, 15 de agosto de 1982) intervino en la última de las galas del Festival Internacional del Cante de las Minas, donde ha perdido ya la cuenta de las veces que ha actuado, «A La Unión vengo yo siempre con muchas ganas, porque cada vez que vengo la gente me recibe como gloria bendita». Eso decía el bailaor minutos antes de echarse al escenario del Antiguo Mercado Público con su espectáculo 'Improvisao', en una gala en la que se entregó previamente el Castillete de Oro a la Brigada de Salvamento Minero de Asturias con más de 100 años de experiencia rescatando vidas en España y en todo el mundo. Le precedió Pedro El Granaíno, que actuaba en La Unión por segunda vez, un cantaor que precisamente se inició con los Farruco. «Hay que ver cómo pasa el tiempo, le he dicho a Pedro al verle aquí. Él cuenta siempre que una de las personas que más le empujaron hacia el cante fui yo. Yo lo veía y le decía: ¡Pedro, qué haces tú vendiendo [por los mercados], con lo bien que tú cantas'. Chiquillo, tú vente 'pa' la casa que yo te voy a dar unos cuantos de discos 'pa' que tú escuches porque tú tienes una facilidad. Y hay que ver las vueltas que da la vida, yo me alegro mucho por él, la verdad, porque he visto sus principios y sus ganas, y la verdad es que ¡gloria bendita!». Aunque hace tiempo que El Granaíno no forma parte del espectáculo de Farruquito, el sevillano contaba que una de las mayores alegrías que siente es ver cómo sembró esa semilla y ese amigo tiene hoy un nombre y un camino. «Más que echarle de menos, yo lo que hago es alegrarme».

Vídeo. Un momento de la actuación de Farruquito.

A La Unión vino Farruquito «como si fuera la primera vez, porque al final después de tanto tiempo aquí el público a veces es muy distinto, y los nervios y la ilusión son siempre los mismos». El bailaor, que atendió a 'La Verdad' en su camerino en los instantes previos a su actuación, tuvo palabras para el flamenco y para el baile que se hace hoy. «Tiene muchas cosas buenas, hay muchísima información y hay mucha gente muy bien formada y preparada, y bailando bien, por todos los rincones. Pero en Youtube hay muchas cosas que se echan de menos, esa cercanía y esas personalidades que tenían antes los artistas, cómo cada uno vivía y contaba de una forma su arte. Yo creo que en toda la evolución se pierden y se ganan cosas, el flamenco es como la vida y tiene que estar vivo».

Transformación

El artista andaluz incide en la transformación del flamenco, y lo considera importante «siempre y cuando se le reconozca, que no llegue a la transformación total hasta el punto de que no reconozcamos lo que estamos viendo o escuchando». Sobre los nuevos artistas y la fusión de la que tanto se habla hoy, Farruquito opina que a las músicas no se le tienen que poner tantos adjetivos: «El flamenco fusión es lo mismo que si decimos el clásico fusión, o el jazz fusión. La palabra fusión para mí es mezclar una música con otra, no ponerle un nombre a una música que ya tiene su nombre. El flamenco es el flamenco, y no admite otra palabra diferente. El flamenquito no lo entiendo, nunca he escuchado a un músico de calidad que diga: yo hago 'clasiquito', o 'jazzito'. Las músicas de toda la vida se han mezclado, sí, pero hay mucha gente que hoy utiliza la palabra flamenco porque llama la atención. Otra cosa muy diferentes son las músicas aflamencadas».

Vídeo. Otra muestra del espectáculo de Farruquito en La Unión.

Con Marina Heredia

Reconocido en todo el mundo, cada vez que Farruquito recala en la Región de Murcia siente emoción y responsabilidad. «Es muy difícil un festival como el de La Unión con tantísimos años, y tantísima gente que ha pasado por aquí. Los artistas no solo le damos prestigio al festival, sino el festival a nosotros cada vez que nos llama. Después de tantos años que sigan contando con gente que no solo están empezando o llevan poco tiempo, sino con gente consagrada, eso hace que vengamos siempre todos con ganas porque en La Unión se apuesta verdaderamente por el flamenco». Este verano tiene entre los pies tres espectáculos. Además de 'Improvisao' representa por donde le invitan 'Farruquito', y una colaboración con Mariana Heredia sobre Granada y García Lorca. «Y ya no tengo tiempo para más nada entre esto y la familia y los niños...». Esta noche en el Cante de las Minas el espectáculo sigue, con la primera de las tres semifinales, y diez artistas que se subirán al escenario en las diferentes categorías. Un escenario en el que, sin duda, todavía se sentirá el duende de Farruquito.