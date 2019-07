Fado gótico y revuelta latina Trending Topics durante su concierto este miércoles en La Mar de Músicas. / Pablo Sánchez del Valle / AGM Los grandes triunfadores de este miércoles en La Mar de Músicas han sido Trending Topics, el nuevo proyecto del ex Calle 13 Eduardo Cabra, alias Visitante JAM ALBARRACÍN Jueves, 25 julio 2019, 12:27

El dolor de la pérdida desde una óptica exacerbadamente romántica. He aquí la base desde la que Raül Refree ha armado su nuevo proyecto junto a la sensacional cantante portuguesa Lina y que la noche del miércoles ofreció su estreno absoluto en La Mar de Músicas. Su disco no verá la luz hasta enero de 2020. El fado es la base popular de un concierto que se enmarca mejor dentro de la música clásica –o directamente del recital de piano, pese a la coartada de los poco relevantes sintetizadores- y que se sumerge hasta las entrañas del siglo XIX para encontrar, no ya inspiración, sino pauta y modelo.

Un concierto que es puro romaticismo al modo de Schubert o las obras no orquestales de Liszt, que por tanto lleva al límite las emociones –en este caso esencialmente el dolor–, extraordinariamente dramático y de estética gótica, con Lina de negro y encapuchada, como de hecho corresponde a la conexión del romanticismo con la época medieval. En realidad todo es bastante ortodoxo, pese a la supuesta heterodoxia que caracteriza al compositor barcelonés. De hecho, tras lamentar una y otra vez la ausencia, o mejor, la pérdida («te esperaré todos los días», canta Lina), la obra, narrada sin pausas, finaliza como mandan los cánones: con un ave maría.

Artísticamente la propuesta es valiosa, aunque también lenta, intensa, dura, oscura, tenebrosa incluso, con un aire de tragedia terrible flotando en el ambiente. Las 'desviaciones' de Refree, marca de la casa, tienen menos peso que el piano y desde luego que el canto amargo y emocionado de Lina. El XIX en el XXI. Morir de amor. O de dolor.

Arte latino

La habitual jornada del miércoles gratuito contó con algo menos público que en ediciones anteriores, pese a –o quizá por– la mayor calidad de los conciertos del Paseo del Puerto. De entrada, unos Snarky Puppy que hacen del jazz-rock un partido de basket de exhibición en donde el virtuosismo marida muy bien con una imparable pulsión rítmica que guiña con agrado al contoneo funk. Talento individual al servicio del equipo.

Jornada del miércoles en La Mar de Músicas Conciertos Lina & Raül Refree / Snarky Puppy / Trending Tropics Lugar Patio CIM Calificación Notable

Aunque los grandes triunfadores de la noche fueron Trending Tropics, el nuevo proyecto del ex Calle 13 Eduardo Cabra, alias Visitante. Una nutrida formación que conoce bien las músicas tradicionales latinoamericanas y, desde el respeto, las pervierte moderadamente para convertir el auditorio en una fiesta moderna, sorprendentemente 'arty' e irresistiblemente bailable. También política: a la segunda ya estaban reclamando atención hacia los disturbios sociales que están aconteciendo en Puerto Rico hoy y a donde «estamos deseando regresar para sumarnos».

Difícil valorar desde aquí, pero sí afirmar que para (feliz) revuelta la que montaron en Cartagena, un no parar de bailar sobre una propuesta con robot incluido –hoy que todo se programa menos las voces, ellos lo hacen todo orgánico con un robot de supuesto cantante­: una denuncia al abuso de la tecnología– y un estupendo diseño artístico a cargo de Jesús Gómez, con visuales en 'collage' (Super 8 digitalizado) y sensación de propuesta de envergadura. El mensaje de fondo, más allá de la denuncia, es de corte positivo, como en la canción en que afirman que la muerte no existe y que somos y seguiremos siendo luz. Unas más brillantes que otras, supongo, pero suena bien.