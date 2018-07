Despedida de neón Actuación de 'The Human League' en La Mar de Músicas. / P. Sánchez / AGM Así concluyó una vigesimocuarta edición de La Mar de Músicas que ha cumplido con las expectativas que genera siempre esta cita cultural ineludible ALBERTO FRUTOS Cartagena Domingo, 29 julio 2018, 07:57

Empecemos por el recordatorio de cada año por estas mismas fechas: La Mar de Músicas no se parece a ningún otro festival de la Región. Y no lo hace por la sencilla razón de que cada uno de sus conciertos pertenece a un universo totalmente distinto, pasando del jazz a la cumbia, del rock de ascendencia nórdica a la electrónica, del fado a la salsa, del pop al soul, del punk al bolero, de la canción de autor a la psicodelia africana. Todo encuentra su lugar, tiene un sentido, cumple una función y, se acierte o no, propone una aventura diferente para el público. Veinticuatro años de historia a los que no se les intuye una sola arruga. Un logro al que también aspiran los grandes protagonistas de esta última jornada: The Human League.

Tras casi cuatro décadas de trayectoria, la banda británica sigue aferrada al aquí y ahora que marca el calendario, eso sí, viajando siempre en la butaca con vistas a aquellos maravillosos años ochenta en los que consiguieron los éxitos más importantes de su carrera. De esta forma, un Parque Torres lleno hasta el último asiento tuvo la oportunidad de disfrutar con un arsenal de hits del electropop cuyas estructuras melódicas y literarias, simples hasta el extremo, se suplen con melodías de una inmediatez absoluta, de esas que dan mucho pidiendo prácticamente nada a cambio. Porque sí, 'Mirror Man', 'Human', 'Open Your Heart', 'Love Action (I Believe in Love)' o la irresistible 'Don't You Want Me', encargada de protagonizar el momento más celebrado de la noche, son temas de una sencillez absoluta, pero, al mismo tiempo, son canciones irremediablemente contagiosas, disfrutables de inicio a fin, tan petardas, negarlo sería absurdo, como efectivas. Un repertorio defendido con dignidad por un grupo que mantiene el tipo frente al implacable paso del tiempo, conectando con un alto porcentaje de público que recuerda haber gastado suelas, hombreras y altas dosis de laca con su música como perfecta banda sonora. Como reza el título de una de sus mejores canciones: 'Soundtrack to a Generation'. Nada más que añadir, señoría.

Un viaje al pasado al que acudimos tras presenciar el concierto de Soleá Morente en el Patio del Antiguo CIM. Apoyada por la banda granadina Napoleón Solo, la artista supo combinar el peso apabullante de su apellido con las distintas formas sonoras que sus nuevos compañeros de viaje han sabido inyectar a su propuesta. De esta manera, la noche transcurrió con paradas en el flamenco ('Eso Nunca lo Diré (Granaína)', claro, pero también en la rumba ('Ole Lorelei'), el rock de guitarras intensas con una espléndida revisión de 'La Estrella', uno de los grandes temas de Don Enrique, el pop melódico ('Todavía), el auto-tune ('La misa que voy yo') y hasta el legado del eterno Leonard Cohen en una vibrante versión de 'Hey, That's No Way To Say Goodbye'. Un concierto ejecutado siempre sin miedo, al mismo filo de la navaja que divide el riesgo del fallo, en el que la falta de garra de algunos momento se suplió con atrevimiento y entrega. Soleá tiene las ideas claras y no cede ni una pizca de espacio a la duda. Buenas noticias.

Previamente, Álex Ikot convirtió el último de los directos celebrados en la plaza del Ayuntamiento en una masterclass de ritmo, demostrando siempre una virtud tan especial e importante como la de saber cuál es su papel dentro de la estructura interna de cada canción. Nada de artificios ni virtuosismos gratuitos, la generosidad es lo que marca la propuesta del músico africano. Con un repertorio protagonizado casi en exclusiva por los temas de su último disco, 'Village rhythms', lo que provocó que se echara en falta alguna mirada al pasado, Ikot demostró andar sobrado de groove, imaginación, versatilidad y precisión. Magnífico.

El punto final del sábado lo pusieron Liima y Den Sorte Skole, dos propuestas danesas que, moviéndose en coordenadas más o menos similares, el reino de la electrónica es su mapa favorito del juego, obtuvieron resultados desiguales. Digamos que, puestos a comparar, las notables melodías ensoñadoras y magnéticas de los primeros resultaron infinitamente más atractivas que el decepcionante viaje sonoro a través de melodías y ecos de distintas músicas del mundo ofrecido por los segundos. Ya se sabe, la madrugada es mala compañera de la reiteración y la búsqueda infinita sin recompensa final. Mejor olvidar ese último suspiro del festival y quedarnos con el desenlace firmado por Liima.

Y así concluyó una vigesimocuarta edición de La Mar de Músicas que ha cumplido con las expectativas que genera siempre esta cita cultural ineludible, capaz de mantenerse firme a lo largo de los años como un referente, tanto a nivel regional como nacional. Una celebración de la variedad musical, la diferencia de estilos y géneros, los descubrimientos inesperados. Un monumento a lo imprevisible. Una liturgia, volvemos al principio, que se echa de menos desde el mismo momento en el que uno se despide. Hasta el año que viene.