¿Ha votado usted a los mejores? José María Pou, representando 'Viejo amigo Cicerón' en el Auditorio del Parque Almansa de San Javier. / pepe h 50 Festival de San Javier 'Viejo amigo Cicerón', con José María Pou, logra la ovación del numeroso público que acudió el viernes a la inauguración oficial del certamen, que incluyó fuegos artificiales ANTONIO ARCO Jueves, 8 agosto 2019, 14:21

Imagíneselo: Marco Tulio Cicerón, el gran orador y excepcional político romano, está a punto de perder a Tulia, su amada hija, y de caer en picado en un sinfín de sombras:

-Cicerón: [Le coge la mano] Tulia...

-Tulia: La noche estaba clara y se escuchaban los últimos cantos de las aves que regresaban, ¿verdad?...

-Cicerón: Sí, regresaban... Eran garzas africanas...

-Tulia: ... regresaban... las puedo oír... igual que entonces...

-Cicerón: Tulia...

-Tulia: Las aves emprenden el vuelo... Me elevan... Qué maravilla...

-Cicerón: Te quiero.

-Tulia: ...qué maravilla...

[Tulia expira]

Esta escena es uno de los momentos más emotivos y logrados de 'Viejo amigo Cicerón', el montaje, escrito con soltura y pulcritud por Ernesto Caballero y dirigido con su buen hacer habitual por Mario Gas, con el que el viernes se inauguró oficialmente, previos muy bien recibidos fuegos artificiales, la 50 edición del Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier que, dirigido por David Martínez y tras el aperitivo de lujo que supuso hace unos días el delicioso concierto de Jane Birkin y la Orquesta Sinfónica de la Región (OSRM), promete este agosto emociones fuertes.

A ver: este 'Viejo amigo Cicerón', de impecable factura artística -la hermosa biblioteca creada por el escenógrafo Sebastià Brosa, la siempre eficaz iluminación de Juanjo Llorens...- tiene en sus actores protagonistas su principal baza, empezando por José María Pou dando vida a tan aclamado y atractivo personaje histórico. Pou está muy bien: sus movimientos, su templanza en escena, su voz perfectamente servida, su sabiduría de tantos años... Se le escucha con veneración, sí, pero no es este el trabajo por el que más le recordaremos siempre, ni mucho menos. Para empezar, porque en este mismo escenario del Auditorio Parque Almansa le vimos hace algunos años bordar una interpretación memorable dando vida al, ¡nada menos!, protagonista de 'La cabra', ¡nada menos que la obra escrita por Edward Albee! Y, claro, esa interpretación de un hombre perfectamente integrado en la sociedad que, ¡Dios!, se enamora locamente de una cabra nos llegó al corazón.

Ficha Obra 'Viejo amigo Cicerón' Autor Ernesto Caballero Intérpretes José María Pou, Miranda Gas, Bernat Quintana Escenografía Sebastià Brosa Iluminación Juanjo Llorens Espacio sonoro Orestes Gas Representación 50 Festival de San Javier, viernes 2 de agosto de 2019. Auditorio Parque Almansa Calificación Muy interesante

Ahora, Pou sirve palpitantes algunas reflexiones de Cicerón que, por supuesto, convendría que no olvidásemos en estos tiempos de política, y sobre todo de políticos, tan de pequeñísimo formato. Y de un pueblo, todos nosotros, incapaz de poner remedio a esta situación desbocada: nos estamos jugando el futuro. Dice Cicerón: «Un pueblo que se siente abandonado o que no tiene nada que perder, se vuelve peligroso». Y así es. Y también: «El legado más preciado que nos trasmite un maestro no son tanto sus saberes como su forma de comprender el mundo. El maestro no enseña lo que sabe, enseña lo que es. Comprender para comprendernos». En efecto. Y otra gran verdad verdadera: «No necesitamos héroes. Lo que necesitamos es encontrar a los mejores para que nos representen. Los mejores, sí». Pues eso es, ¿pero dónde están los mejores?, ¿qué ha sido de ellos?, ¿cómo hacerles ver que los necesitamos? Por cierto, ¿a quiénes ha votado usted?

El planteamiento de la función es sencillo, resultón, y funciona: dos jóvenes estudiantes de hoy, a los que encarnan con absoluta frescura y naturalidad Miranda Gas y Bernat Quintana, están investigando la vida y obras de Cicerón. Ya saben: el autor de las 14 'Filípicas' en las que denuncia a saco la intención de Marco Antonio de instaurar una dictadura en Roma. La escribió con 63 años, plenamente consciente de que se jugaba el cuello -literalmente: fue decapitado y su cabeza y sus manos se expusieron en público, como castigo ejemplar-, al defender los valores y la libertad de la República romana contra Marco Antonio, que estaba comportándose como un dictador de libro tras el asesinato de Julio César.

Hasta aquí -dos jóvenes estudiantes enfrascados en sus investigaciones- todo normal; pero, de pronto, aparecerá en sus vidas un extraño personaje, tan misterioso como cercano, que dirá ser el mismísimo Cicerón y que entablará con ambos una relación, entre la realidad y la fantasía, entre el sueño y un viaje intelectual e histórico impagable, que les ayudará a conocer de primérisima mano capítulos apasionantes de su vida y pensamiento.

En un juego, perfecto en su ejecución, entre pasado y presente, Quintana se convertirá en Tirón, el célebre secretario de Cicerón, y Gas en su hija Tulia. Y es un gusto, la verdad, verlos y escucharlos a los tres en escena.

