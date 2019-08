El ciclo 'Xtraordinary Nights' de El Batel acoge el soul sureño de Josele Santiago Josele Santiago, a la derecha, en un concierto en Gijón. / Arnaldo García LV Miércoles, 14 agosto 2019, 10:49

Las canciones de Josele Santiago, compositor y guitarrista, miembro del mítico grupo de rock madrileño Los Enemigos, sonarán esta noche en El Batel dentro del ciclo 'Xtraordinary Nights'. Santiago presentará su cuarto trabajo en solitario, 'Transilvania', que incluye temas como 'El bosque', 'Magia negra', 'Guardia civil', 'Ángel' y 'Saeta'. Fue uno de los discos más alabados por la crítica en 2017, gracias a la producción de Raül Fernández 'Refree', que ha trabajado con Kiko Veneno, Silvia Pérez Cruz, Christina Rosenvinge, Fernando Alfaro... Las canciones reflejan el convulso estado de las cosas, con letras duras, también poéticas, y rastros de la música brasileña y el blus rural. Del soul sureño y del flamenco, desgrana el intérprete. 'Lecciones de vértigo' (2011), 'Loco encontrao' (2008), 'Garabatos' (2006) y 'Las golondrinas etcétera' (2004), grabado en directo, son algunos de sus trabajos discográficos en solitario. Preguntado por cómo encontró este disco, Josele Santiago afirmó al 'Ideal' que «poco a poco, a retazos y cachitos fue saliendo. Yo lo que quiero es hacer canciones, cuando me convencen ya me planteo grabarlas, según lo que me apetezca y en aquel momento, tuve la posibilidad de trabajar con Raúl 'Refree', que lo tenía muy cerca. Y fue algo experimental, con sintetizadores y cosas de estas. En este trabajo me dije: 'Vamos a darle un meneo' porque estaba un poco harto de la formación clásica». Y los aires de esa región misteriosa y agreste se ciernen esta noche sobre El Batel de Cartagena. Los conciertos de 'Xtraordinary Nights' comenzarán a las 22 horas y tienen un precio de 20 euros, 40 si se prefiere cenar en la terraza antes de que comience el concierto a las 21 horas (www.auditorioelbatel.es).