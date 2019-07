Chick Corea explora su gran amor por la cultura española El pianista y compositor Chick Corea. / Rafael J. Mellado Jazz San Javier Tras recibir el Premio del Jazz San Javier 2018, hoy regresará al Parque Almansa acompañado por Jorge Pardo y Niño Josele LA VERDAD Jueves, 25 julio 2019, 09:24

El pianista y compositor Chick Corea, una de las figuras más respetadas del jazz contemporáneo, vuelve, un año después de recibir el Premio del Festival, al escenario de Jazz San Javier, que no podía dejar pasar la ocasión de disfrutar de su último proyecto, 'The Spanish Heart Band', una banda de carácter latino que él mismo ha conformado para mostrar, una vez más, su «amor por la cultura española, la latina y por el flamenco». «Mi origen es italiano pero mi corazón es español», afirma este gigante de la música, que acumula 63 nominaciones a los Premios Grammy, que ganó en 22 ocasiones, y que no dudó en reclutar al saxofonista y flautista Jorge Pardo, uno de los máximos exponentes del flamenco-jazz, con el que había trabajado recientemente en la banda Touchstone, junto a miembros del sexteto de Paco de Lucía, viejo amigo de Chick Corea con quien descubrió el flamenco.

La banda formada por Chick Corea incluye, según informó ayer la organización del festival, al trompetista Mike Rodríguez, el trombonista Steve Davis, el contrabajista Carlitos del Puerto, el baterista Marcus Gilmore y el percusionista Luisito Quintero, a los que ha sumado al Niño Josele, que fue segundo guitarrista de Paco de Lucía, y al bailaor Niño de los Reyes, que aportan el sabor flamenco a un espectáculo «de ritmo, baile, libertad y creatividad desde mi corazón español», como lo describe el propio Chick Corea.

En el concierto de esta leyenda viva con 'The Spanish Heart Band' sonarán temas de 'My Spanish Heart' y de 'Touchstone', otro de los álbumes del autor de temas como 'Spain' y 'La Fiesta', en los que se puede apreciar su amor por España y el flamenco, junto a composiciones propias influenciadas por esa herencia musical que ha reunido en su reciente disco 'Antidote', «una cura contra todos estos tiempos turbulentos», como lo define Corea. El disco, publicado a final de junio por Concord-Universal Music, incluye colaboraciones como la de Rubén Blades y el tema mítico 'Zyriab' de su admirado Paco de Lucía.