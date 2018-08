Un ay que llega a lo más recóndito Arcángel, en una de sus hermosas y trágicas series. / Pedro Martínez / AGM Arcángel llegó muy motivado a La Unión y dejó grandes momentos. Antonia Contreras, en su madurez, demostró ser una cantaora larga PATRICIO PEÑALVER Jueves, 16 agosto 2018, 16:13

El cantaor Arcángel, que ofreció su espectáculo 'Al este del cante' en la cuarta gala del lunes, llegaba emocionalmente muy motivado a este rincón del sureste, a este Festival que ya conoce y a esta geografía que tiene sus propios cantes. En un gran concierto polifónico los cantos comenzaron a mezclarse y a establecer un bello dialogo espiritual, con el coro de las 'Nuevas voces búlgaras', que dirigía Georgi Petkov, con ese canto a la libertad musical, que no es otro, que el concepto central del trabajo que presentaba el onubense.

Arcángel, con sus músicos Dani de Morón, a la guitarra; Agustín Diassera, a la percusión, y José Manuel Posadas 'Popo', al bajo, ya dejó su impronta cantando por cañas, con su fraseo y su característico melisma. Con una potente introducción de sus músicos, se fue más allá del este y del sureste, por tangos y rumbas, hasta que de nuevo salieron al escenario las ocho chicas del coro con su director, que comenzaron a efectuar ese canto ancestral, en un gracioso trabalenguas, con el cante por alegrías que realizaba Arcángel, en un momento álgido del recital. Y ahí se quedaron solos el percusionista y el gran guitarrista Dani de Morón, dialogando por bulerías, gran momento.

Sin embargo, el momento excepcional llegaba cuando Arcángel cantaba, acompañado magníficamente por Dani de Morón, una serie seguiriyas, trágicas y hermosas como esas rosas que llevan sus espinas. «Cuando yo me muera/ te hago un encargo: / que con la trenza de tu pelo negro/ me aten las manos», que terminó con la seguiriya de Triana, que cantaba Arturo Pavón: «Reniego yo, /reniego de mi sino, /como reniego, mare, hasta la horita/que te he conocío». Escalofriantes tercios de seguiriyas, y esos ay, ay, ay, que llegaban a los más recónditos lugares del alma. Acordándose de su maestro y amigo Enrique Morente, realizaba su particular versión del tema: 'La Aurora de Nueva York', de García Lorca, no tratando de imitar, sino de rendir homenaje, creando su versión propia. Y se iba por fandangos, natural y de Alosno, para su tierra, con la polifonía de esas sugerentes y misteriosas nuevas voces búlgaras, que no deja de ser otro homenaje a Morente, que ya lo hizo con aquellas otras voces búlgaras en 2010.

También quiso homenajear a otros de los grandes, que también sintió la libertad musical. Camarón de la Isla, y con su 'Leyenda del tiempo', basado en un poema de García Lorca, otra vez se mezclaban de nuevo en ese viaje, ahí estaba el dialogo del cantaor hecho desde el conocimiento de la base del flamenco con esas voces milenarias no exentas de misterio, con una polifonía creativa y vanguardista, de nuestro tiempo, que terminaba a capela con la lorquiana 'Baladilla de los tres ríos'. Ya lo había manifestado el cantaor: «Cantar en La Unión siempre es una gran responsabilidad».

Sevillanas bíblicas

Otra gran responsabilidad tenía la cantaora malagueña Antonia Contreras, que hace dos años ganó aquí la Lámpara Minera, y que ahora volvía como artista a esta gran gala. La cantaora que atraviesa un buen momento, con su madurez personal, le quiso hacer un homenaje a 'La Niña de la Puebla', que fue la cantaora que la enganchó, a sus 8 años, cuando la escuchaba por la radio. Y mientras se iban proyectando fotos detrás del escenario y algún video de la homenajeada, comenzó por milongas, para proseguir por serranas y por las sevillanas bíblicas, temas con letras de Francisco Jiménez Montesinos, padre de 'La Niña de la Puebla'; con un gran acompañamiento de la guitarra de Juan Ramón Caro. A esa guitarra, se le unió la de Andrés Cansinos, y la cantaora hizo unas muy buenas cantiñas de Huelva y unas seguiriyas con la cabal de El Pena; para dar paso a unas luminosas alegrías, proseguir por colombianas, fandangos y el famoso tema de los 'Campanilleros' que cantaba 'La Niña de La Puebla'; para terminar invitando a bailar a Carmen Camacho, por guajiras, que se lució con el mantón. Una buena actuación de Antonia Contreras, que demostró ser una cantaora larga, de amplio repertorio.

Durante la gala se entregó el máximo galardón del Festival 'Castillete de Oro', a México, que recogió Susana Pliego Quijano, consejera cultural de la Embajada en España, entregado por el alcalde de La Unión, Pedro López Milán, y la consejera de Cultura, Miriam Guardiola. La Fundación Cante de las Minas otorgó el 'Castillete de Oro' al programa taurino 'Tendido Cero'.