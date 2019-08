'El Cabrero' se despide del Cante de las Minas

José Domínguez 'El Cabrero' recibió este viernes por la noche el Castillete de Oro de manos del presidente de la Fundación Cante de las Minas y alcalde de La Unión, Pedro López Milán, tras su actuación en el antiguo Mercado Público.

El artista está realizando su gira de despedida, ya que se quiere retirar de los escenarios debido a su salud. En declaraciones a la Fundación, José Domínguez aseguró sentirse agradecido por el trato recibido por los aficionados de La Unión a través de los años: «Yo creo que he intentado estar a la altura la mayoría de las veces, al menos, me he entregado.» También ha añadido sentirse afortunado por la fidelidad de su público.

Tras la entrega del galardón, el artista Samuel Serrano hizo acto de presencia en el Festival por primera vez con su último trabajo, 'Un Viaje a la Tradición', un homenaje a los conservadores fieles al cante virgen.