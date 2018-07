Bailando bajo las estrellas Farruquito, a quien siempre se le espera por su virtuosismo, puso en escena su espectáculo 'Improvisao'. / FESTIVAL LO FERRO Farruquito, formidable en el escenario pachequero.El de Sevilla se entregó en cuerpo y alma, como Esther Merino, con aires a lo Paquera de Jerez, y Antonio Reyes, en estado dulce PATRICIO PEÑALVER Lo Ferro Martes, 31 julio 2018, 13:13

Con un cartel atractivo de cante y baile, la noche del jueves se llenó por segunda vez el coqueto recinto del festival internacional de cante de Lo Ferro bajo un cielo de estrellas, con un público expectante. Tenían ganas los aficionados de volver a escuchar a Esther Merino, la ganadora del pasado 'Melón de Oro', que volvía como artista a la gala después de pasear durante todo el año la marca: 'Melón de Lo Ferro' por festivales y peñas.

La cantaora pacense comenzó su actuación, acompañada por la buena guitarra de Antonio Fernández 'El Torero', por un cante dulce como la milonga, para pasar a unos alegres tangos, recordando los aromas de 'La Cañeta' de Málaga. Cambió de palo con unas recias soleás y remató por bulerías, con esos aires, a lo Paquera de Jerez. La cantaora que venía en avanzado estado de gestación, confirmó con una buena actuación, su evolución, desde la última vez que triunfaba en el Festival.

El cantaor gaditano Antonio Reyes, uno de los cantaores a seguir, en estado dulce, después de agradecer la labor del certamen y el cariño que le mostraban, se quiso acordar de su tierra y comenzó por unos cante por alegrías, olorosas y salinas, meciendo su voz de manera suave, como al compás de las olas. Con la guitarra de Antonio Carrión, que lo atemperaba o lo espoleaba, dejó una serie de soleares, alguna esplendida. Para pasar a una serie larga de tangos, en los que jugaba con el compás, con esa manera lenta de ralentizarlos, sin gritos, suavecitos, llevando la voz hasta el final del compás, jugando con los recovecos de la voz.

No había que ser un lince, ni un afamado flamencólogo, para comprobar que Antonio Reyes se encontraba a gusto, y el duende estaba rondando al duende. A ese clima contribuía la precisión de la guitarra de Carrión, que parecía cantar, y las precisas palmas de Manuel Vinaza y Sheriff. Y en eso, en unos cantes por siguiriyas, lo bordó. Después de esos momentos dramáticos y sentíos, llegaban los instantes festeros con las bulerías, celebrando la vida, celebrando los buenos momentos de cante. Y con un público atento a esa otra manera de cantar, suave, sin aceleraciones; Antonio Reyes terminó su excelente actuación por fandangos.

Después de dos maneras de cantar diferentes, en esta ocasión femenina y masculina, como colofón llegaba el baile de Farruquito. Para esta ocasión hasta se había renovado la plataforma del escenario, que ahora después de sonorizar y situar el campo de micrófonos, suena de película. El bailaor sevillano llegaba con su espectáculo: 'Improvisao'. En ese espectáculo está el concepto del baile, que no es otro que entretener, atraer y emocionar. En esa propuesta no hay escenografías que distraigan ni se cuenta ninguna historia, que no sea, la propia de un amigos que de pronto se reúnen para improvisar, montar una fiesta, y divertirse bailando. A Farruquito siempre se le espera, por su virtuosismo y su manera de ralentizar el baile, que le viene de su maestro de maestros: Farruco.

Precisamente en 1992, junto a su abuelo, vi por primera vez bailar a Farruquito, con diez años, en la Expo 92 de Sevilla. ¡Aquel niño ya prometía! Farrruquito, con su baile por siguiriyas, alegrías y soleá, se dejó el cuerpo y el alma en el escenario, que se le quedaba pequeño, y no precisamente por la longitud, ante los aplausos de los circunstantes, después de los taconeos, giros, y desplantes, con el buen cante de María Vizarraga, Pepe de Pura, Pepe Anillo y Encarna, con la percusión de 'El Polito' y la guitarra de Yeray, que espoleaba la gran actuación en un fin de fiesta, en el que Farruquito cambió de registro y tocó la guitarra para que sus cantaoras bailaran, al compás de las estrellas que en lo alto titilaban.