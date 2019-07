El arte de golpear Steve Gadd, a la batería, el pasado sábado. / pedro sáez Steve Gadd ofreció una lección magistral sobre el liderazgo de la batería tras un concierto cansino de Karen Souza ALEXIA SALAS Lunes, 22 julio 2019, 09:54

La voz puede ser trueno o beso. Merecer un perdón, llevar a engaño o irritar, pero es raro que desvalije emociones como hace Karen Souza con los clásicos que coge de aquí y allá. Es difícil imaginar que 'Bette Davis eyes', que Kim Carnes cantaba con encanto desgarrado, suene igual que 'Summertime', un standard de jazz, y que 'Have you ever seen tha rain', una de las inolvidables de la Creedence. La cantante argentina lo consigue. Pasa su torno de tono bajo, timbre opaco y cero espontaneidad, y logra despojar de sentimiento cualquier tema, y eso que juega sobre seguro con canciones que han sido superéxitos, desde Police a Radiohead o George Gershwin.

Al escuchar a sus excelentes músicos, cabe pensar que una banda así solo merece un corsé si es para fluir con una voz que emocione y extienda aún más la potencia de las composiciones, y no una que la jibarice. Una lástima que esa imagen de mujer fatal, tan propia del ambiente club de jazz, no se acompañe de personalidad musical. Fue un alivio recibir al maestro de la batería Steve Gadd, que a sus 74 años sigue repartiendo felicidad con su técnica apabullante y una banda para disfrutar cada cambio de ritmo, cada fraseo, cada subida por las estribaciones del jazz funk contemporáneo que inventa este quinteto. El maestro de las baquetas escala por todas esas latitudes que le gustan, desde el jazz clásico al blues, las músicas del mundo y los ritmos latinos. Con ese groove envolvente y su creatividad puede convertirlo todo en un festival.

Lo primero que sorprende es el liderazgo de un instrumento que suele permanecer en el sotobosque sobre el que se alzan los solistas habituales. Y nadie sin embargo pierde protagonismo, los punteos blueseros de David Spinozza, el inspirado pianista Kevin Hays y el trompetista Walt Fowler, más apegado al sonido oscuro y roto del fliscorno.

Con una larga carrera como líder y junto a grandes como James Brown, Aretha Franklin, Al Jarreau, Chick Corea, James Taylor o Al Dimeola, el baterista sabe cómo hacer circular la energía en el escenario. Ya habían entrado en calor cuando emprendieron 'Green foam', una complejidad que despega con un inicio a lo Ramsey Lewis ('The 'in' crowd'), que se va ensuciando hasta derivar en un blues que densifica el tempo entre las cuerdas de Spinozza y los platillos del jefe, para retornar como si nada al flemático latido del jazz. Era todo un bombón con sorpresa dentro.

Volvieron a jugar al blues urbano, con Gadd armado con dobles escobillas, un tintineo de piano de cabaret y la sordina mugiendo en la trompeta de Fowler en 'Hidden drive'. Metidos en aguas latinas navegan a flote con 'One point five' o ese 'Way back home', que empieza con una inofensiva tensión sostenida en el tambor entre los gemidos del fliscorno para ir creciéndose en aceleración y complejidad hasta un final febril de swing. Contrapunto perfecto fue la pausada 'Aukland by numbers', parte de su último álbum que ha ganado el Grammy de este año al mejor instrumental. A pesar de los años, Gadd no ha perdido velocidad ni colorido. Tampoco el sentido de lo sutil, esa campanilla que no sabes si suena por dentro o por fuera.