«En el arte no hay edad de jubilación» Fernando Bocio El dramaturgo Salvador Távora presenta este viernes una de sus obras míticas, 'Quejío', grito visceral del marginado pueblo andaluz, que sacudió la escena teatral en 1972 MANUEL MADRID Murcia Viernes, 17 agosto 2018, 00:39

Con 'Quejío', el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier voltea al pasado para rescatar una obra de 1972 que tiene hoy plena vigencia. Fue el primer espectáculo del dramaturgo Salvador Távora (Sevilla, 1934): un estudio dramático sobre los cantes y bailes de Andalucía, «la protesta visceral de un pueblo marginado», una contestación artística al intento de la dictadura franquista de disimular el hambre, la desigualdad, el analfabetismo, la desolación y el olvido bajo esa tópica España de charanga y pandereta que endemoniaba a Machado. En conversación telefónica con 'La Verdad', desde Sevilla, Távora tiene voz relajada, pero firme como la vara de un picador. Habla como un sabio en su aposento.

'Quejío', de La Cuadra de Sevilla Dónde Auditorio Parque Almansa. San Javier. Cuándo Este viernes, a las 22.30 horas. Precios 15-18 euros. dirección Salvador Távora.

-Gracias a esta gira podemos ver 'Quejío' después de tantos años.

-Esto es lo importante del espectáculo. Que son 45 o 46 años ya que se estrenó, y sigue teniendo la misma vitalidad, el mismo sentido y la misma necesidad. Además de ser un trabajo limpio, riguroso, un trabajo con conciencia, como hay que tener. Yo creo que es un buen momento para mostrar 'Quejío'.

-Le debe parecer mentira que la obra siga estando vigente, ¿no?

-Pues no. No me parece extraño. Están pasando cosas tan extrañas que esto es lo no extraño, porque es un espectáculo que se ve y con el que se sale con la misma gana de hacer algo por la sociedad, igual que hace 46 años. Es el mejor elogio que puede tener el espectáculo. No solo por cómo está hecho, sino por esa necesidad de que haya espectáculos como este. No se ha cambiado nada. Tiene el mismo esquema estructural, los mismos cantes, la misma composición lineal, el mismo riesgo y la misma valentía. Y el mismo compromiso, o más, que hace 46 años.

-¿Por qué no se jubila?

-Porque en el arte no hay edad de jubilación. El arte no es un cacharro que se hace y se pone por ahí. El arte tiene una dimensión intemporal, si no todavía estaríamos con Lope de Vega o con Lorca. Siempre en un momento dado es necesario remover el arte y retocarlo.

-Andalucía y su mundo es una parte fundamental en su obra.

-Andalucía es el punto de partida siempre de mi pensamiento, no solo para el teatro, sino para toda mi actividad. Para toda. Parece que Andalucía es solo para los que hemos nacido en Andalucía, pero también es para los que no han nacido aquí. Andalucía se siente de manera gravísima, es un país de siglos, y de siglos tiene necesidades. Andalucía es la historia del país.

«El cante es una expresión de compromiso. Lo es y lo será siempre»

-Usted, siendo un crío, acompañó a un cantaor, Bizco de Amate, vecino suyo, a un espectáculo flamenco. ¿Qué descubrió allí?

-No fue un espectáculo de flamenco de teatro, sino lo que se tenía por un acto de expresión popular. Como ese cantaor había muchos, en un tiempo en el que se podía cantar en los bares, cantaban lo que no se podía cantar o decir. Bizco de Amante era como tantos cantaores que murieron por los bares cantando lo prohibido. Por eso el cante tenía tanta necesidad de escucharse, porque decía cosas que no se podían decir si no se cantaban. Era un cantaor de mi barrio [Cerro del Águila] que nos enseñó a todos los niños a que el arte fuera una expresión dura, no un divertimento o un virtuosismo. El cante es una expresión comprometida. Lo era entonces y lo será siempre.

-En la vida encontró toda suerte de motivaciones espontáneas. Fue trabajador de una factoría algodonera como aprendiz de soldador, universo de gran impacto. Pero, además, fue torero -apadrinado por Rafael El Gallo, hermano de Joselito-, y el último toro que mató, Farruco, acabó con la vida de Salvador Guardiola. Plazas de toros, tablaos flamencos, ruidos de fábricas... en escena.

-El arte y la persona. No puede haber artista por un lado, y persona por otro. Lo que ocurre es que hay un modelo que la pequeña burguesía académica adoptó y se erigió como modelo único, pero el arte tiene que tener tantos modelos como personas que lo hagan. Y el flamenco y el cante flamenco y la expresión andaluza tienen mucho de ser verdad lo que se dice, de llegar a sentir, y ahí está el secreto. No hay mejor testimonio de que algo ocurre que este espectáculo siga vivo. Totalmente vivo, con la misma necesidad.

-¿Por dónde seguirá 'Quejío'?

-Viene a Sevilla también, a varios pueblos de Andalucía. Es posible que se vuelva al sur de Francia. Ahora está solicitado por muchos lugares donde en aquel tiempo, por el franquismo y por la censura, no se pudo ver. No va a ser ninguna decepción. Al contrario, es un encuentro con algo que debiera haberse mantenido por la gente.

-¿Con qué se entretiene?

-Siempre ensayando. Estamos preparando las cosas para San Javier, y siempre se hace algo que esté totalmente paralelo y con el mismo compromiso de 'Quejío'.

-¿Está satisfecho con la reacción del público a lo largo de su vida?

-Siempre. Al público lo sentimos muy cerca, y con la misma tristeza que nosotros cuando se ha hecho lo posible porque espectáculos como 'Quejío' desaparezcan. Hemos tenido más fuerza que la administración y ahí está el arte saliendo como puede, y llevamos casi 50 años ahí.

-Con su compañía, La Cuadra, ¿a qué le está dando vueltas ahora?

-Pensamos ahora en un espectáculo al que le estamos dando vueltas a ver si es posible, que tiene un título fuerte: 'Cita con la muerte'. Será para 2019. ¡Ahí seguimos! ¡Y un abrazo para todos los murcianos!