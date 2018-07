Estío a la murciana Lara López: «Soy una libélula dispuesta a morir cada día» Lara López, fotografiada antes de un concierto de La Mar de Músicas. / pablo sánchez / agm «He provocado mucha envidia, creo que por mi capacidad para disfrutar de mi trabajo y asumir nuevos retos», afirma la eriodista, poeta y dj ANTONIO ARCO Martes, 31 julio 2018, 22:42

Escribe Lara López (Cádiz, 1967) en su nuevo poemario, 'Insectos': «No fue un buen comienzo. / Llegaste / y te comiste mi alma». Quedamos para hablar en un restaurante junto al mar de Cartagena, y comemos pescado pero no les hincamos el diente a nuestras almas. Ellas se consuelan con el vino. La periodista y poeta, experta en músicas del mundo y dj, dirigió Radio 3 entre 2008 y 2012 y, actualmente, conduce 'He venido aquí a hablar de lo mío' -en RNE- y 'Músicas posibles' -en Radio 3-. Lleva vinculada desde sus inicios al festival La Mar de Músicas, la gran creación cultural de su amigo Paco Martín [director del evento].

1 -¿Un sitio para tomar una cerveza? -Válgame Dios. En Madrid. 2 -¿Una canción? -'Témpera', del cantautor chileno Manuel García. 3 -Un libro para el verano. -'Homero, Iliada', del escritor italiano Alessandro Baricco. 4 -¿Qué consejo daría? -'Carpe Díem'. 5 -¿Cuál es su copa preferida? -Champán. 6 -¿Le gustaría ser invisible? -No. 7 -¿Un héroe o heroína de ficción? -Cualquier diosa del Olimpo. 8 -Un epitafio. -«Sigue creyendo que se puede cambiar el mundo». 9 -¿Qué le gustaría ser de mayor? -Feliz. 10 -¿Tiene enemigos? -Me temo que sí. 11 -¿Qué detesta más? -La mezquindad. 12 -¿Un baño ideal? -En Calblanque.

-¿Qué es lo peor?

-No saber qué te pasa cuando tu cuerpo se transforma por completo sin motivo aparente, cuando te miras al espejo y no te reconoces en absoluto, cuando quieres perderte de vista a ti misma.

«Los hombres están convencidos de que los jefes son ellos, y da igual que tú seas la jefa porque seguirán convencidos de que, incluso así, en el fondo los que mandan son ellos»

-¿Qué le pasó?

-Tengo acromegalia, una enfermedad rara que afecta a la hormona del crecimiento. Todo se ensancha dentro de tu cuerpo; los órganos y los huesos empiezan a crecer, desde el corazón a la nariz. Es la enfermedad que padecía el 'gigante' protagonista de la película 'Handia' (2017). Me operé por fin, pero quedó un resto del tumor y sigo en tratamiento.

-¿Cómo empezó todo?

-Estaba cada vez más inflada. Yo era muy deportista, no tomaba azúcares, no fumaba, y mi modo de vida no se correspondía con mi aspecto físico. Fue todo muy raro hasta que descubrieron lo que tenía. No es algo que te lleve a la tumba, pero ese cambio físico tan brutal, en una mujer que trabaja cara a los demás, no es nada fácil de llevar. Me pasé a dieta muchísimo tiempo y no perdí ni un gramo. Pero, bueno, creo que he terminado saliendo fortalecida de la experiencia y, además, escribí un poema.

-Adelante con él.

-«Te mira y repite /que todo va a seguir creciendo. / Los huesos de los dedos de las manos. / La mandíbula. El hígado. / Los pequeños músculos / bajo las cejas, esta máscara / que no quieres ver en el espejo, / que no reconoces en las fotografías. / Hinchada, te encaramas / como Alicia a tu propia silla turca. / Inútil equilibrar / lo imposible en la balanza».

-¿En qué es especialista?

-Antes lo era en sentirme culpable por todo, en pensar que yo era siempre la culpable. Si me descuido, me culpo también de que estallase la Segunda Guerra Mundial [risas]. Quizá fuese así porque soy la mayor de cuatro hermanos y siempre he sido muy responsable. Desde muy pequeña tengo tendencia a cargarme de responsabilidades; y, además, quiero que todo salga perfecto. Pero he aprendido, ¡eh!, y ahora ya no me culpo de nada.

«La vida mejora si cada día escuchas una canción de Stevie Wonder»

-¿Qué reconoce?

-No consigo estar cómoda entre gente a la que no admiro, y eso me ha llevado a buscar siempre lo mejor de los demás.

-¿Qué decisión tomó y está feliz?

-¡Estoy estudiando Filosofía en la UNED!

-¿De qué se siente incapaz?

-De guardar rencor mucho tiempo. Lo reconozco: a veces me gustaría ser más rencorosa y no dar tantas oportunidades. Soy capaz de darle ocho mil oportunidades a una persona a la que quiero, aunque me esté fallando por todos lados. No es que sea Teresa de Jesús...

-...¿no?

-[Risas] Ni de tonta tengo un pelo.

-¿Le han tomado por tonta?

-Me han tomado por demasiado lista; y, por lo visto, que seas lista es algo que molesta mucho a alguna gente. He provocado mucha envidia, creo que por la capacidad que tengo para disfrutar de mi trabajo y asumir nuevos retos. Siempre me han considerado más peligrosa de lo que soy, porque yo lo único que de verdad soy es una profesional que ama su trabajo y que se deja el alma en él, y eso no me ha beneficiado.

-¿Lo ha tenido más difícil por el hecho de ser mujer?

-Sí, completamente, absolutamente sí. Las mujeres de mi generación hemos sido muy vulnerables, no hemos tenido la suficiente confianza en nosotras mismas y nos hemos autocensurado muchas veces. ¿Sabe qué pasa? Cuando les demuestras a los hombres de tu entorno que están siendo machistas, no lo aceptan porque ellos se ven estupendos. Yo no he ganado lo mismo que mis compañeros, me han tomado el pelo muchas veces, me han toreado muchas veces, me han ninguneado otras cuantas... Los hombres están convencidos de que los jefes son ellos, y da igual que tú seas la jefa porque seguirán convencidos de que, incluso así, en el fondo los que mandan son ellos.

-¿Y los méritos?

-No importan. Cuando una mujer llega a un puesto de responsabilidad, siempre se dice que seguro que se ha acostado con alguien que le ha facilitado el camino. Dudan, también algunas mujeres, de que estés ahí por tus méritos; piensan que te han regalado el puesto, y ese regalo casi siempre se asocia al sexo.

-¿Se ha sentido acosada?

-Muchas veces, y no creo que haya ninguna mujer que le diga que no se ha sentido así alguna vez. Incluso han mentido sobre mí: ha habido hombres que han dicho que han follado conmigo siendo mentira.

-¿Qué no comprende?

-La prisa que tenemos casi siempre en juzgar al otro.

-¿Qué no hace nunca?

-No finjo que alguien me interesa.

-¿Qué ha sido una suerte?

-He amado mucho.

-Lo dice en pasado.

-Soy tremendamente independiente. Y ya soy una señora muy mayor para el amor [risas].

Menos tiempo

-¿Qué es lo bueno de tener su edad?

-Ya me puedo permitir muchas cosas: no ir a muchos sitios, no hablar con muchas personas, no tener que soportar muchas situaciones...; como soy mayor, soy cada vez más consciente de que queda menos tiempo y de que, en ese tiempo, hay que hacer muchas cosas. Yo quiero seguir intentando hacer de este mundo un lugar mejor para vivir: nosotros y los que vendrán.

-¿Qué no entiende?

-¿Cómo es posible que no nos muramos todos de vergüenza cada vez que se suicida alguien porque, por ejemplo, no puede hacer frente al pago de la hipoteca de su casa? ¿Cómo no nos morimos todos de vergüenza cada que vez que alguien se ahoga en el mar intentando llegar a Europa?

-¿Dónde está políticamente?

-A la izquierda de casi todo.

-¿De qué da fe?

-Debajo de mi casa está la mejor frutería del mundo. Allí encuentros los mejores aguacates, los mejores tomates, el mejor aceite de oliva de España... Sin comparación.

-¿Qué es una verdad verdadera?

-En Cartagena está el mejor peluquero de España: Ele [Eleuterio Peluqueros].

-¿Qué no hay que dejar de hacer?

-La vida es un puro lujo, y mejora si cada día escuchas, al menos, una canción de Stevie Wonder.

-¿A qué dijo 'no'?

-He dicho 'no' a muchísimas cosas: a ser jurado de Eurovisión, a ser jurado de 'Operación Triunfo', a presentar el Festival de la OTI...

-...¿por qué no quiso presentar el Festival de la OTI?

-Me lo ofrecieron el año en el que lo presentó finalmente Isabel Gemio. Dije no por coherencia, ¿si yo le hablo a los oyentes de Michael Nyman, de Philip Glass, de Omara Portuondo..., qué hago presentando la OTI? He dicho que no a cosas que me habrían hecho ganar un buen dinero, y que me habrían dado popularidad y cosas así, pero yo prefiero dormir tranquila por las noches y no tener que morirme de vergüenza.

-¿Con qué está familiarizada?

-Desgraciadamente, con la envidia, la ira y la pereza de los demás.

-¿Qué insecto es usted?

-Soy una libélula dispuesta a morir cada día. No sé vivir si no es intensamente, soy muy socrática.

-¿Qué animal metería primero en el Arca?

-La que no se metería en el Arca soy yo. Eso de que haya unos elegidos, y que a los demás les den por saco, me toca un poco las narices. Para eso soy poco platónica.

-¿Dónde volvería?

-Siempre a Cartagena, y adoro París, amo Estambul, soy muy feliz en Londres y, siempre, siempre, sueño con irme a vivir a Valparaíso, en Chile.

-¿Qué le dejó boquiabierta?

-Encontré el anillo de mi madre, que llevaba perdido en el jardín más de quince años. Un día, en plan juego, le dije que lo iba a buscar y me concentré en plan zahorí. No sé lo que pasó, pero me quedé quieta en un punto del jardín y dije: «¡Está aquí!». Mi madre creyó en mí y empezó a cavar en ese lugar, y ¡allí estaba! Casi nos desmayamos las dos.

-¿Hay un Más Allá?

-Yo no soy creyente, pero tengo muy buen rollo con mis muertos: con mi abuela, con Félix [el escritor Félix Romeo], con Carlos Vilches, con el que viví una larga historia de amor... Creo que son energías que están ahí, que me protegen y me cuidan. Tengo incluso un altarcito de muertos como los mexicanos. Yo los siento, pero no sé explicarlo.

-¿A veces qué le asusta?

-El sonido de la lavadora, o un cubo de hielo al romperse en un vaso de té.

-¿En qué confía?

-En no acumular años oxidados.

-¿Cómo son esos años?

-Son los años en los que no ha pasado nada.

-¿Qué es una buena señal?

-Para mis nostalgias no necesito Facebook, aún tengo memoria.

-¿Y una belleza?

-El azul de Formentera.

-¿Qué más?

-El olor del jazmín en primavera.

-¿Por qué situación no quiere pasar nunca?

-Le contesto con un poema [de 'Insectos']: «Hola, soy yo. / Volveré a llamar, / ¿vale? Pitido. / Hola, soy yo. / Volveré a llamar, / ¿vale? Pitido».

-¿Qué supuso para usted una sensación agridulce?

-Murmurar una canción de Mercedes Sosa como si me clavaran diez mil alfileres. Ya se sabe que cuando estás mal...; pero ¡adoro a Mercedes Sosa!