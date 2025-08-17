En el entorno de monte más cercano
LA VERDAD
Domingo, 17 de agosto 2025, 23:53
Esta ruta arquitectónica nos conduce desde el corazón urbano de Murcia hacia el entorno natural del monte más cercano a la ciudad. Comienza en el ... Barrio del Progreso, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, una construcción de los años 70 que llama la atención por su torre de hormigón y su geometría facetada y angulosa. En ella se combina la rudeza del hormigón visto con la calidez de la madera, culminando en unos planos de vidrio tornasolado que parecen disolver el cielo.
Continuamos hacia la pedanía de La Alberca, donde se encuentra un conjunto de siete viviendas unifamiliares proyectadas a comienzos de los años noventa. Los arquitectos supieron aprovechar las características de la parcela como hilo conductor del proyecto.
Ficha técnica
-
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Esperanza. Barrio del Progreso (Murcia). Mariano Ruipérez Abizanda. 1972
-
Siete viviendas en La Alberca. Enrique Pérez Pinar y Vicente Martínez Gadea. 1992
-
Centro de Visitantes El Valle. Manuel Fonseca Gallego. Colaboradores:L idia García Soro y Vicente J. Acosta Sola. 2005
El recuerdo de la rambla y la pronunciada topografía se interpretan como oportunidades para lograr privacidad, vistas, buen acceso, piscina y óptima orientación solar. La propia geometría individualiza cada vivienda, mientras que los materiales empleados les otorgan calidad y carácter al conjunto.
Finalmente, terminamos el recorrido en el Centro de Visitantes del Valle, un equipamiento situado en una pinada fuera del entorno urbano y en plena naturaleza. La base de piedra del edificio se enraíza en el terreno natural mientras que sus volúmenes cúbicos de color rojizo destacan entre los pinos, generando un hermoso contraste de forma y color. Aquí culmina esta ruta de «subida al monte», entrando al fin en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.