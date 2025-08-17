En el entorno de monte más cercano

Esta ruta arquitectónica nos conduce desde el corazón urbano de Murcia hacia el entorno natural del monte más cercano a la ciudad. Comienza en el ... Barrio del Progreso, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, una construcción de los años 70 que llama la atención por su torre de hormigón y su geometría facetada y angulosa. En ella se combina la rudeza del hormigón visto con la calidez de la madera, culminando en unos planos de vidrio tornasolado que parecen disolver el cielo.

Continuamos hacia la pedanía de La Alberca, donde se encuentra un conjunto de siete viviendas unifamiliares proyectadas a comienzos de los años noventa. Los arquitectos supieron aprovechar las características de la parcela como hilo conductor del proyecto.

Ficha técnica Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Esperanza. Barrio del Progreso (Murcia). Mariano Ruipérez Abizanda. 1972

Siete viviendas en La Alberca. Enrique Pérez Pinar y Vicente Martínez Gadea. 1992

Centro de Visitantes El Valle. Manuel Fonseca Gallego. Colaboradores:L idia García Soro y Vicente J. Acosta Sola. 2005

El recuerdo de la rambla y la pronunciada topografía se interpretan como oportunidades para lograr privacidad, vistas, buen acceso, piscina y óptima orientación solar. La propia geometría individualiza cada vivienda, mientras que los materiales empleados les otorgan calidad y carácter al conjunto.

Finalmente, terminamos el recorrido en el Centro de Visitantes del Valle, un equipamiento situado en una pinada fuera del entorno urbano y en plena naturaleza. La base de piedra del edificio se enraíza en el terreno natural mientras que sus volúmenes cúbicos de color rojizo destacan entre los pinos, generando un hermoso contraste de forma y color. Aquí culmina esta ruta de «subida al monte», entrando al fin en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy.