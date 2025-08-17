La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Esperanza, siete viviendas en La Alberca y Centro de Visitantes El Valle. Joaquín Zamora | Miguel de Guzmán (imagen subliminal)
Arquitectura en ruta: subir al Parque Regional El Valle y Carrascoy

En el entorno de monte más cercano

LA VERDAD

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:53

Esta ruta arquitectónica nos conduce desde el corazón urbano de Murcia hacia el entorno natural del monte más cercano a la ciudad. Comienza en el ... Barrio del Progreso, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, una construcción de los años 70 que llama la atención por su torre de hormigón y su geometría facetada y angulosa. En ella se combina la rudeza del hormigón visto con la calidez de la madera, culminando en unos planos de vidrio tornasolado que parecen disolver el cielo.

