Arcadia todas las noches Enrique Leante, proyeccionista y hombre para todo en el cine de verano Terraza de Verano, en Santiago de la Ribera. Que me busquen aquí En la terraza España de La Ribera, superviviente de los cines de verano, huele a palomitas y a recuerdos. Enrique Leante custodia la proyección: «Hundí el 'Titanic' a los 20 minutos porque puse la cinta al revés» ALEXIA SALAS Lunes, 15 julio 2019

La sala de proyección de la Terraza España, en La Ribera, ya no es como la de 'Cinema Paradiso'. Enrique Leante, el proyeccionista y hombre para todo en este cine de verano, de los últimos de la costa murciana, ya no tiene que empalmar ocho rollos de cinta de celuloide en la vieja OSSA VI, una imponente reliquia que duerme allí con la altivez de una Joan Crawford despechada. «Creo que aún funcionaría», afirma Enrique, joven pero nacido en tiempos en que las cosas duraban. Las lavadoras, los empleos y los amores no nacían con obsolescencia programada. Las noches de programa doble al menos no han expirado en esta esquina encalada cada verano. Hace años que subieron el muro con unos paneles porque los vecinos de enfrente no tenían necesidad de pagar la entrada. Lo demás sigue casi todo igual que cuando Mariano Martínez abrió el cine hace la tira. Como ya tenían una sala cubierta, en el pueblo le cantaban 'en invierno y en verano toas las perras pa Mariano'. «Ha sobrevivido a la crisis de los videoclubes, del 'boom' inmobiliario, de la piratería y hasta a Netflix», cuenta Enrique. Su complexión ligera y un bigotillo melancólico te hacen imaginarlo como un personaje del cine, que renace cada noche cuando la verja se abre y reviven en la pantalla personajes inventados por los que lloramos sin consuelo. En este cine sin techo se silba cuando muere el bueno, se aplaude cuando hay beso y se ovaciona en los momentos gloriosos, como cuando Charlton Heston abrió las aguas del Mar Rojo para que pasaran los israelitas perseguidos. También se fuma y se bebe y se come en este gran patio con ese lienzo blanco que hará soñar de nuevo a la caída del sol. Como volver a Arcadia todas las noches, porque allí está Enrique desde hace 20 años para proyectar quimeras cuando deja su otro trabajo de día.

Cada noche conecta en su portátil los títulos anunciados. Antes, el proyeccionista tenía que hacer saltar la chispa con dos carbones para ponerla en marcha y, como las 'pelis' llegaban en ocho rollos repartidos en dos sacas, había que pegar las escenas sin que se notara. Algunos sudores padeció por las prisas. «Puse al revés el orden de los rollos de 'Titanic' y, a los 20 minutos, ya se había hundido. Hubo protestas y silbidos», recuerda lo que ya no volverá a pasar con la Cinemecánica de 70 milímetros. Se acabó también el trajín de llevar las cintas a otro cine donde el personal esperaba comiendo pipas. «Los actuales dueños, Manolo y Maruja, llevaban otros cines, y los rollos viajaban de uno a otro», recuerda Enrique. Su padre, que fue proyeccionista de los cines Coy, El Coliseo, el Avenida y la Filmoteca de Murcia, ha manejado máquinas de cine mudo, y luego vino el 'Nodo', que llegaba en un rollo aparte, un tocho que pesaba como el franquismo. Ahora padres e hijos ven a otros malvados, como Darth Vader, aunque la que vende entradas este verano es 'Toy Story 4'. Como buen 'millenial', Woody va de cabeza a otro verano en estado de ansiedad.

Lugar recomendado Cine de verano Terraza España (Santiago de la Ribera). Qué hacer Ver dos 'pelis', aunque se permiten cabezadas. Comprar palomitas y aplaudir si hay final feliz. El guía perfecto Enrique Leante, cámara de TV, proyeccionista y encargado de todo.

Cojines

Son las diez de la noche. Las familias llegan provistas de cojines para que el coxis no se resienta. Y eso que ya no están aquellas filas de sillas de hierro unidas. Si uno padecía el síndrome de las piernas inquietas, toda la fila se movía. Enrique también vende las chuches y las palomitas, cuyo aroma lo invade todo. Su bigotillo se asoma al ventanuco de la taquilla. Y coloca los carteles por las esquinas del pueblo. El año pasado vivió su cuota de fama cuando, escaso de carteles de 'Jurassic World', trazó a boli una cabeza de fiero dino. Twitter la llevó hasta el cineasta Juan Antonio Bayona, a quien emocionó el amor por el cine de Enrique, que recibió un cartel dedicado y se convirtió en carne de telediario.

Su padre, que no puede alejarse ya demasiado de un cine, corta las entradas en la puerta. Ya quedan pocos como él. Igual que los cines de verano. Murieron el Rex de Los Alcázares y el Acapulco de Lo Pagán. Perviven el Brasilia, en San Pedro, el Sirenas de Mar de Cristal y el Galán en Cabo de Palos. En Los Alcázares y Torre Pacheco han recuperado el cine en la calle, porque en el fondo somos memoria. Quién se niega a dejarse acunar por una buena fantasía.