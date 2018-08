Jesús Álvarez, presentador y periodista televisivo, ofreció el jueves el pregón inaugural del certamen unionense. Álvarez, de asombroso pacto con el diablo, como su compañero y amigo desde joven Matías Prats, cantó con entusiasmo las grandezas del festival. Eternos Jesús y Matías.

Estos apellidos se pierden en la noche de los tiempos de la vieja televisión analógica española. Cuando los vástagos apenas asomaban su rostro casi imberbe en blanco y negro por la 'caja tonta', el Jesús Álvarez padre y el Matías Prats padre eran ya estrellas de la televisión única. Y no hablo del pensamiento único, porque el pensamiento único no cesa, como el rayo hernandiano, y ha sido siempre una voluntad impositiva del poder, de cualquier poder.

No sé si es que comenzaron muy jovencitos, si es que poseen privilegiados genes o si han visitado con frecuencia las mejores clínicas de España, me da lo mismo, pero el caso es que desde mi más tierna infancia los recuerdo ahí, cantando las gestas del deporte español, desde Pírri a Nadal, y eso que yo voy siendo ya un señor mayor, incluso, ¡ay!, demasiado mayor. Y nada: todo envejece, todo pasa, menos ellos, que siguen inmutables ante la cámara. Los demás, ya se sabe, somos simples estelas en la mar, como bien sabía Machado. He dicho estelas, eh, no esquelas, aunque todo llegará, pero sin prisas.

El padre de Matías fue el Matías Prats de la narración mítica de España, de la única, eterna e indivisible España que nos contaban cuando entonces. Era aquel señor, parapetado tras sus gafas oscuras de fotofóbico, que decía sin inmutarse cuando el portero rival detenía el balón con las manos: «¡Qué lástima que el portero tenga el privilegio de utilizar las manos, de lo contrario España habría conseguido su primer gol!». A todo eso España iba ya perdiendo por 5-0, pese a su legendaria e inútil furia.

No sé si Matías Prats padre fue el que dijo aquello de «excelencia, hemos vencido a la pérfida Albión», que no lo fue, aunque sí provocó la frase. Pero ya se sabe, una mentira bien contada es bella, como la arruga bien llevada. Antes, a las anécdotas falsas, como las atribuidas al torero Rafael 'El Gallo', se las llamaba apócrifas, ahora son posverdades o simples noticias falsas.

En el flamenco siempre ha habido mucha posverdad, mentiras pertinaces, como las sequías con Franco, mucho relato apócrifo que se mantiene impertérrito. Mucha mitología barata para guiris impresionables. Qué le vamos a hacer. Pero el jueves se alzó el telón del festival y esa es una verdad incontestable. Y eterna, como el propio Jesús Álvarez.