Fútbol | UCAM CF Rivera prepara cambios para recibir al Badajoz Rivera escucha a Larrosa, su ayudante, en el último derbi en La Constitución. / alfonso durán / agm Romero, hasta ahora central, podría jugar en la medular junto a Rafa de Vicente para medirse a un líder muy crecido JOSÉ OTÓN Domingo, 20 octubre 2019, 09:39

Miguel Rivera comprobó el pasado domingo en Yecla que el UCAM tiene un problema serio. A pesar de contar con un buen plantel hay algo que no funciona en el vestuario universitario, que pese a contar con jugadores con experiencia y trayectoria tanto en Segunda como Segunda B se ha descolgado de los puestos altos de la tabla. De seguir así, podría peligrar la lucha por meterse en el 'playoff'.

Por eso, Rivera, nuevo técnico del UCAM, ha buscado esta semana reactivar a sus futbolistas para cambiar la cara a un equipo que hoy recibe al Badajoz, el líder del grupo IV. El malagueño prepara cambios, tanto voluntarios como obligados.

De hecho, un problema personal ha impedido a Chavero, que pidió permiso al club, entrenar durante toda la semana y hoy todo hace indicar que no será titular. Al mismo tiempo, Kevin Presa sigue con sus problemas en el pubis y parece que, aunque puede entrar en la convocatoria, no será titular. Una situación parecida a la de Adán Gurdiel, que también arrastra problemas físicos. Ambos han entrenado con el grupo esta semana, pero no están al mismo nivel que sus compañeros.

La polivalencia de Romero

El UCAM presentará hoy un once con novedades. Vicente Romero, hasta ahora central, podría jugar como mediocentro junto a Rafa de Vicente, mientras que su puesto en el centro de la defensa lo ocuparía Galas. Viti jugaría de lateral izquierdo, mientras que arriba Higón podría jugar por detrás de Aketxe.