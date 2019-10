Fútbol | Segunda B Un derbi de realidades diferentes Rivera, el pasado jueves, en La Condomina. / alfonso durán / agm El Yeclano ha tenido un inicio de Liga tranquilo, mientras que el UCAM, con entrenador nuevo, está muy lejos de la cabeza de la tabla ANDRÉS CREMADES Murcia Domingo, 13 octubre 2019, 11:07

Segundo derbi seguido para el UCAM Murcia, que visita el vetusto estadio de La Constitución de Yecla, donde le espera un Yeclano que se estrena esta temporada en los enfrentamientos murcianos. El conjunto azulón llega necesitado, mientras que el Yeclano, que sumó un punto en su última salida, quiere afianzarse lejos de los puestos calientes y vivir una temporada tranquila. Las pequeñas dimensiones del escenario del partido no favorecerán a los universitarios, que con su nuevo entrenador buscarán ser mejores en conjunto y que cuentan con futbolistas como Rafa de Vicente y Chavero, capaces de manejar el balón y el tiempo del partido.

Los azulgranas llegan al derbi tras empatar en Villarrobledo y en su mejor momento, a pesar de las bajas con las que cuenta el equipo de Sandroni. El técnico argentino es claro y sabe que, poco a poco, se va afianzando en una categoría donde es complicado sacar puntos: «Nos enfrentamos a uno de los tres mejores equipos de la categoría. Les ha costado entrar en competición y han cambiado de técnico, pero hay que respetar a un equipo que se ha hecho para ascender. Además, el cambio de entrenador hace que los jugadores estén con las orejas de punta porque serán los próximos en ser señalados. Tenemos que centrarnos en nosotros y estar en un gran nivel», dice el técnico azulgrana.

La Constitución volverá a llenarse y eso es primordial para que el Yeclano pueda sacar sus partidos adelante. Quizás en presupuesto, en calidad de jugadores o en muchas otras circunstancias, el Yeclano pueda ser inferior a muchos rivales, pero con su campo lleno es todo más fácil. Así, el alicantino Héctor Camps dice que «tenemos un partido muy complicado, pero aquí en casa es difícil ganarnos. Yo me he adaptado rápido y estoy encantado y agradecido por el trato que me dispensan. Lo dejo todo en el campo. Ante el UCAM, si el técnico cuenta conmigo, me dejaré todo en el campo». El Yeclano tendrá las bajas seguras de Ati y Rulo, mientras que Fran Martínez ya entrena con el equipo, pero no se van a correr riesgos innecesarios pues hay partidos todas las semanas y no hay necesidad.

El UCAM Murcia, después de una semana muy convulsa donde se produjo la destitución del vigués Rubén Albés y la llegada de Miguel Rivera, busca comenzar el periplo del técnico de Alhaurín de la Torre con una victoria, en una apuesta importante del club universitario por darle empaque a un banquillo que ha sido un quebradero de cabeza desde que se inició la temporada. La apuesta arriesgada de Reverte por un técnico increíblemente joven no ha surtido efecto y ahora el club vuelve a apostar por un entrenador veterano que conoce el grupo IV y que ha sabido sacarle todo lo que tiene a las plantillas que ha dirigido.

Un choque poco habitual

Los derbis son atractivos por naturaleza y, aunque no es la misma rivalidad que entre equipos de la capital, el duelo ante el Yeclano se antoja muy emocionante. Aparte de haber lazos importantes entre ambos conjuntos (en el del Altiplano juegan tres jugadores con pasado universitario, como son Luis Castillo, Renato y Víctor Fenoll). Las dos directivas se tienen un gran respeto y hay un ambiente de cordialidad antes del partido. El UCAM espera contar con decenas de aficionados que viajarán para ver el estreno de Rivera en uno de los desplazamientos más cortos de esta temporada.

Cristian Galas, sancionado, y Carlos López, que se pierde lo que resta de temporada, son las únicas bajas del equipo de Miguel Rivera, que está pensando en viajar a Yecla con todos los que estén disponibles.