El Cádiz castiga los regalos del UCAM y le deja sin Copa

El UCAM llegaba a la Copa del Rey feliz. Los universitarios encadenan tres victorias en Segunda RFEF. Abonado al empate y a los chispazos individuales, ... no encontraba aún su mejor juego. Pero los de Germán Crespo han cogido ritmo y dieron la cara ante el Cádiz, un Segunda con aroma a Primera. Sin embargo, dos fallos en la salida de balón fueron castigados por Roger en un 1-3 en el BeSoccer La Condomina en la primera eliminatoria del torneo.

UCAM Ackermann; José Ruiz, Omar, Ramírez, Sevila; Juanma (Mizzian, 71), Bueno, Urcelay (Ñito, 80); Pontones (Ale Marín, 71), Aquino (Soto, 80) y Alvarito (Pablo Hernández, 80). 1 - 3 Cádiz Gil; Jorge (Díaz, 45), Pelayo, Recio, Pereira; Moussa, Joaquín (Ortuño, 74); Tabatadze (De la Rosa, 74), Diarra (Efe, 59), Ocampo; Roger (Dawda, 74). Goles: 0-1, min.1, Roger. 1-1, min.27, Alvarito (p). 1-2, min.69, Roger. 1-3, min.76, Juan Díaz.

Incidencias: BeSoccer La Condomina.

Dos categorías separan al UCAM y al Cádiz, rivales en otra época en Segunda B y en Segunda. Los dos afrontaron esta cita con distintas filosofías. Si los universitarios mantuvieron la base del equipo que logró ese tercer triunfo seguido, los cadistas realizaron hasta 10 cambios respecto al que sacó un 0-0 en Granada. Aunque con un jugador como Roger Martí la línea que separa titulares y suplentes se reduce. No tardó ni un minuto en demostrarlo. Los de Garitano apretaron la salida de balón local y el delantero aprovechó el primer regalo. Un palo duro en noches en donde se busca la sorpresa, y más ante un Cádiz que en Liga está arriba porque pierde y encaja poco. Igualmente parecía que se tomaba con interés la Copa y en un córner perdonó el 0-2.

El UCAM trataba de desperezarse con las carreras de Pontones o el hambre de gol de Aquino. El delantero casi empata de cabeza en un centro de Alvarito, que siempre que puede también suelta la pierna confiando en su chut. Otra vez Aquino rondó el tanto, pero no pudo acomodarse lo suficiente en un remate forzado. Los universitarios iban ganando presencia ofensiva cuando Javi Ramírez, en una cesión con el pecho, casi supera a Ackermann.

Sin embargo, del susto se pasó a la alegría cuando Alvarito, al contragolpe, forzó un penalti que él mismo se encargó de transformar. El duelo estaba vivo. Los locales eran mejores. Había eliminatoria. La posesión ya era del UCAM, con tres piezas en una medular en la que Juanma Bravo se descolgaba, como cuando tuvo una ocasión llegando al segundo palo antes del descanso. El Cádiz se compactaba para no sufrir daños en un momento en el que no se veía superior.

Otro error

El cuadro amarillo regresó del vestuario con más energía y llegó la segunda pena máxima de la tarde. Lanzó Diarra pero esta vez el portero paró. El éxito de Ackermann daba paso a un Aquino siempre al filo del remate ante los centrales. Los de Gaizka Garitano empezaron a tocar más, pero todavía no encontraban la forma de marcar diferencias con un par de disparos desviados. Tuvo que ser otro fallo en la salida de balón lo que sacara del apuro a los visitantes. Roger estaba nuevamente preparado. Doblete.

Crespo dio paso al 4-4-2, con Mizzian arriba y Ale Marín en la izquierda. Pero lo que llegó fue el tercero, con un Cádiz que se gustó en el tanto de Juan Díaz. Ackermann aún tuvo que impedir un gol más. Los fallos se pagan y más ante un equipo de fútbol profesional. Al UCAM le duró poco el sueño de la Copa del Rey y ahora querrá seguir muy despierto en la Liga.