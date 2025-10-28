La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juanma Bravo, jugador del UCAM, se lamenta en el partido de Copa del Rey ante el Cádiz. Javier Carrión/ AGM

El Cádiz castiga los regalos del UCAM y le deja sin Copa

Roger anota un doblete tras dos pérdidas atrás de los universitarios, que caen en la primera ronda tras plantar cara durante muchos minutos

David Soria

David Soria

Martes, 28 de octubre 2025, 23:57

El UCAM llegaba a la Copa del Rey feliz. Los universitarios encadenan tres victorias en Segunda RFEF. Abonado al empate y a los chispazos individuales, ... no encontraba aún su mejor juego. Pero los de Germán Crespo han cogido ritmo y dieron la cara ante el Cádiz, un Segunda con aroma a Primera. Sin embargo, dos fallos en la salida de balón fueron castigados por Roger en un 1-3 en el BeSoccer La Condomina en la primera eliminatoria del torneo.

