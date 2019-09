Albés quiere despejar dudas en Huelva Rubén Albés, técnico del UCAM, en la banda. / alfonso durán / agm El UCAM busca su primer triunfo del curso en el Nuevo Colombino, ante el Recreativo de Isi Ros y Alberto Quiles ANDRÉS CREMADES Murcia Domingo, 15 septiembre 2019, 11:46

El UCAM Murcia, con solo dos puntos de nueve posibles, juega este domingo en Huelva con la urgencia de ganar. El universitario es un equipo que juega por momentos, que tiene fases en las que dibuja el fútbol y otras en las que aburren hasta al aficionado más incondicional. Rubén Albés, técnico azulón, está tranquilo, no obstante. Sabe que a su equipo le falta tener más equilibrio. Además, se enfrenta a un rival que tampoco ha comenzado excesivamente bien. Así las cosas, este es el momento para sorprender al decano del fútbol español en su casa.

El UCAM viajó el viernes a Huelva. El técnico quiere que los jugadores compartan más tiempo juntos. Ser un conjunto con tantos jugadores nuevos, quienes han llegado con cuentagotas hasta el último día del mercado de fichajes, hace que falte cierta complicidad. Albés ha insistido en los entrenamientos físicos y en los tácticos. El equipo empieza a estar engrasado y llega al partido de hoy con la necesidad de mostrar su verdadera imagen.

Sobre el césped coincidirán viejos conocidos. Se verán las caras Alberto Quiles e Isi Ros, dos exjugadores universitarios, y Rafa de Vicente, que estuvo dos temporadas jugando en Huelva y ahora forma parte de la plantilla murciana.

Isi Ros será uno de los grandes protagonistas del choque. «Es la primera vez que me enfrentaré al UCAM, para mí es especial pero ahora me debo al Huelva y necesitamos los puntos. Ante nuestra afición no podemos fallar. Los sentimientos estarán antes del encuentro y después, pero en el partido cada uno defiende lo suyo».

No se esperan muchos cambios en el equipo de la Universidad Católica, aunque Albés sorprende todos los encuentros y le está costando mucho tener un equipo base. En la portería parece que puede seguir Iricibar. El centro de campo es un verdadero quebradero de cabeza, sobre todo porque a jugadores como Chavero e Higón les cuesta tener continuidad. Sobre todo el segundo, que sale de una lesión y que es uno de los fijos de Albés en su esquema.

El que tiene el puesto asegurado en la delantera es Aketxe. Mayoral seguirá en el once titular y todo hace indicar que Rafa de Vicente, Manu Justo y Chavero lucharán por dos puestos. Gurdiel, Viti, Hugo Álvarez y Romero serán los cuatro que ocupen la zaga.