Albés: «Ha sido un derbi luchado y trabajado» Rubén Albés, entrenador del UCAM CF. / Nacho García / AGM El entrenador gallego se quejó de la expulsión de Galas en los minutos finales porque tenían «mucha velocidad en el campo para poder adelantarnos en el marcador» SERGIO CONESA Domingo, 6 octubre 2019, 15:56

El empate no era el resultado que quería el UCAM en el enfrentamiento frente al Real Murcia este domingo en La Condomina, aunque eran conscientes de la dificultad del partido como explicó su entrenador Rubén Albés: «Creo que ha sido un derbi trabajado y luchado por los dos equipos, con intensidad, con calor y con momentos en los que el Murcia y nosotros nos sentíamos más cómodos. Hemos tenido momentos en los que estábamos creciendo y la decisión arbitral nos ha perjudicado para no poder llegar a los últimos minutos, en los que teníamos mucha velocidad en el campo, pudiendo adelantarnos en el marcador».

Para el joven técnico gallego «es evidente que sin el gol no hay paraíso y no hay victorias. Está claro que no hemos generado el volumen ofensivo que nos hubiera gustado. En algunos partidos te puede servir para ganar, pero evidentemente la solución es seguir mejorando en mecanismos ofensivos y buscando alternativas». Albés considera extraño que «un equipo que solo ha encajado cinco goles en toda la temporada, uno en las últimas tres jornadas, solo lleve siete puntos«.

En cuanto a la elección de Galas en el lateral izquierdo en lugar de Viti señaló que «el segundo es un futbolista más profundo y que llega mejor por fuera. Era una alternativa, pero Galas te da otras cosas como liderazgo y un nivel defensivo alto. Apostamos por eso y teníamos la alternativa de aprovechar esa fatiga y el desgaste para hacer la banda más larga».