Imagen de archivo de una persona sujetando una mochila. iImagen de Freepik

El truco para limpiar la mochila del colegio sin meterla en la lavadora ni dañarla: «Como nueva»

Es habitual que, debido a un accidente, su tela acabe manchada de tinta o de restos de comida

Ana de Dios

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:54

La vuelta al cole es todo un reto para los padres. Por un lado, desde el punto de vista económico, entre los gastos que implica la compra de nuevos materiales, uniformes y libros de texto, y por otro, también es importante el factor de la conciliación, en el caso de aquellos padres que trabajan y cuyo horario es incompatible con el de entrada y salida del colegio.

En consecuencia con esto, muchos padres no cuentan con el suficiente tiempo para hacer frente a las principales tareas que deben realizar en el día a día y que están relacionadas con la etapa escolar de los hijos. Para ello, hay diferentes trucos que podemos poner en práctica.

La mochila es uno de esos útiles escolares imprescindibles; en ella los estudiantes llevan sus libros, libretas y estuches, pero también su almuerzo, agua o bebidas, por lo que es habitual que, debido a un accidente, su tela acabe manchada de tinta o de restos de comida. La principal solución en este caso es meterlas en la lavadora, pero es posible que esta sufra daños, ya que el movimiento del aparato puede afectar el recubrimiento, deformar la estructura o causar desperfectos en las correas y otros accesorios.

Para evitar que se deterioren, podemos poner en práctica un truco para que queden como nuevas, pero sin la necesidad de tener que utilizar este electrodoméstico. Este 'tip' lo ha compartido la creadora de contenido Sara, del perfil de TikTok (@ordenenequilibrio).

El procedimiento comienza preparando una mezcla casera en un cuenco: 500 mililitros de agua, medio tapón de detergente, medio tapón de suavizante y 50 mililitros de vinagre de limpieza. Tras remover bien los ingredientes, se aplica la solución con un cepillo sobre toda la superficie de la mochila, prestando especial atención a las zonas más manchadas.

@ordenenequilibrio Limpia así la mochila del cole que no puede meterse en lavadora #ordenylimpieza #ordenatuhogar #limpiezadecasa #mochilas #madresemprendedoras ♬ sonido original - Sara | Organizadora espacios

Aunque al principio pueda parecer que el tejido se ensucia más, esta experta en organización señala que es «solo un efecto visual» causado por la humedad. El siguiente paso consiste en pasar un paño de microfibra humedecido en agua para eliminar tanto la suciedad como los restos de jabón. Este proceso debe repetirse las veces necesarias hasta lograr un enjuague completo.

Finalmente, la mochila debe dejarse secar al aire libre, sin aplicar calor y en posición horizontal, para evitar que pierda su forma original. Según asegura, con este truco la mochila queda «como nueva».

Evita las manchas en la mochila

Aunque este truco puede ser muy útil, lo mejor es la prevención: evitar que se manche mediante un proceso que repela la suciedad. Para conseguirlo, lo mejor es recurrir a un spray impermeabilizante; hay que asegurarse antes de nada de que sea compatible con el material y que también sea seguro si en la mochila vamos a transportar alimentos o bebidas.

Antes de aplicar el producto, se debe limpiar la tela y revisar que no tenga agujeros. Llegados a este punto, solo hay que aplicar el spray en un lugar bien ventilado. Se pueden aplicar varias capas, siempre que se deje secar una antes de continuar.

