El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»

Nadie quiere que en su casa se concentren malos olores, por ello identificar de dónde provienen es el primer paso para poder prevenirlos. Por lo general, este problema suele venir del sifón de los desagües. Este es un tubo encorvado en el cual el agua queda detenida, impidiendo el paso de gases que provienen de la cañería. Estos suelen estar instalados en lavamanos, fregaderos y demás.

Sin embargo, aunque la principal tarea de los sifones es actuar como un cierre hidráulico y evitar los malos olores, según ha explicado el ingeniero químico Diego Fernández (@renovandoconideas en redes sociales), cuando en casa tienes un desagüe que casi nunca utilizas «ese sello de agua se puede perder por evaporación, provocando que se filtren malos olores».

Para que esto no ocurra, podemos recurrir a un truco casero muy sencillo. Solo es necesario verter un poco de agua para que vuelva a llenarse y así impedir el paso de gases de la cañería.

Cómo podemos limpiar el desagüe

La cosa se complica un poco en aquellos casos en los que el sifón acumula en su interior materia orgánica, que, según explica, «con el paso del tiempo se transforma en un biofilm de bacterias que generan mal olor». En este caso, habrá que recurrir a una limpieza más profunda.

Lo primero en lo que incide es en dejar de lado la típica mezcla de bicarbonato y vinagre, ya que señala que esto «solo ocasiona burbujas». Lo más efectivo sería recurrir al percarbonato de sodio, añadiendo una o dos cucharadas en el desagüe del que se desprende el mal olor y vertiendo un litro de agua caliente.

De esta forma «vamos a conseguir romper químicamente la materia orgánica y la biopelícula. Además, el percarbonato alcaliniza y ayuda a emulsionar la grasa», afirma. Para que el resultado sea el mejor posible, deja actuar esta mezcla durante unos 20 minutos aproximadamente y luego enjuágala utilizando otro litro o dos de agua caliente también.

En el caso de que el problema persista, lo más probable es que se deba a un problema del propio sifón, por lo que su recomendación es recurrir a la instalación de una válvula antiolores, la cual se encargará de evitar el retorno de gases.