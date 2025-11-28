La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cristales rotos en el suelo @yolandahl_15

El truco infalible para eliminar los cristales minúsculos del suelo

De esta forma no volverán a quedar pequeños fragmentos en el suelo

Candela González

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:21

Comenta

En todas las cocinas, uno de los accidentes más molestos se produce cuando los vasos o platos que utilizamos caen al suelo y se rompen en mil pedazos. Los fragmentos de cristal desaparecen a simple vista y, en ocasiones, es imposible localizarlos. Tratar de recogerlos todos es una tarea tediosa, que lleva tiempo y, sobre todo, puede llegar a ser peligrosa. Esto convierte la limpieza en una preocupación y, por ello, es necesario conocer formas de erradicar los cristales por completo, aunque sean minúsculos.

Otro de los quebraderos de cabeza en la cocina es la acumulación de suciedad en rincones difíciles de limpiar. Nadie quiere pasar horas frotando la grasa que queda incrustada. Uno de los lugares en los que más queda acumulada es en las parrillas. Pero hay una forma sencilla de limpiarlas sin productos especiales.

Truco para eliminar del suelo los cristales

En general, el primer ímpetu es utilizar una escoba o la aspiradora, pero esto rara vez basta para recogerlos por completo. Gracias a Yolanda Herrera, en Instagram, conocemos el truco definitivo. En primer lugar, es necesaria una rebanada de pan de molde. Luego, hay que pasarla por la zona del suelo en la que se ha roto el vaso y los cristales se adherirán por completo al pan. Así se consigue eliminar aquellos que son invisibles.

Para limpiar el hollín de las parrillas

Gracias también a Yolanda Herrera, conocemos también el truco infalible para solucionar el problema del hollín adherido a las parrillas. A pesar de la dificultad que supone, el truco es muy sencillo y sin necesidad de comprar productos. Hay que poner sobre el estropajo que vayamos a utilizar un poco de sal, junto con vinagre. Observaremos que, mágicamente, la grasa de las parrillas salta a la perfección.

