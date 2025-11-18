El producto de tu cocina que elimina las bolas del jersey en segundos: ¡Qué fuerte! Una conocida cuenta de Instagram ha desvelado el secreto para dejar las prendas de punto como nuevas

Las chaquetas y camisetas de manga larga ya están de vuelta para dar la bienvenida al frío. Con la bajada de temperaturas en la Región de Murcia, ha llegado el momento definitivo de realizar el cambio de armario. Una técnica muy útil es aprovechar el truco de Marie Kondo para hacer una limpieza profunda y quedarse únicamente con las prendas que realmente se van a usar en la próxima temporada. Su método es el de los doce meses, que consiste en separar las piezas que no te has puesto en el último año y valorar si donarlas o ponerlas a la venta.

La moda de otoño e invierno invita a apostar por tejidos cálidos y suaves. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las telas abrigan por igual: aunque la lana, el terciopelo o la franela son materiales clásicos que retienen muy bien el calor, existen otros tejidos que pueden resultar menos eficaces. Una conocida influencer ha compartido un truco para comprobar si un abrigo protegerá del frío antes de comprarlo: hay que revisar la composición en la etiqueta para ver si contiene pluma o plumón y saber su porcentaje de poliéster.

Cómo quitar las bolas del jersey en segundos

Uno de los inconvenientes más comunes al hacer el cambio de armario es encontrarse con bolas en los jerséis y prendas de punto. Hay numerosos trucos para quitar las pelotillas de la ropa, aunque uno muy fácil y rápido es el que ha compartido en Instagram PersonalShowroom (@personalshowroom), una conocida cuenta dedicada a la asesoría de imagen. Para ello, solo se necesita un producto que se suele tener en las cocinas. Se trata del estropajo, aunque no sirve cualquiera. Tiene que tener un tejido entrecruzado de hilo de acero inoxidable, que se suele utilizar para la limpieza de ollas y cacerolas.

El artículo que se muestra en el tutorial se llama 'Estropajo inox Limpieza Muy Fuerte' y es de Bosque Verde. «¡Qué fuerte! Quita las bolitas de los jerséis y los deja como nuevos», exclama la mujer ante este descubrimiento. Lo único que hay que hacer es extender la prenda y pasar suavemente el estropajo por las zonas donde se acumulen estas pelotillas sin ejercer demasiada presión.

En cuestión de segundos, las pelusas desaparecen y el jersey recupera un aspecto completamente renovado. «No lo creía hasta que lo probé hoy y funcionó de maravilla», comentó una usuaria tras probarlo. Y es que, es un truco muy sencillo y al alcance de cualquiera para alargar la vida útil de la ropa de punto sin necesidad de recurrir a opciones más costosas.