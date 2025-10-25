Que las polillas no se coman tu ropa este otoño: cómo proteger tus prendas de estos pequeños insectos Los armarios, cajones y altillos son sus escondites preferidos

Nadie quiere abrir su armario y descubrir agujeros en su jersey favorito o en ese abrigo que llevaba meses guardados. Las polillas de la ropa son pequeñas pero destructivas, y durante el otoño su presencia en los hogares suele aumentar. Las temperaturas más templadas y los espacios cerrados crean el ambiente perfecto para que estos insectos encuentren refugio, se reproduzcan y provoquen daños en tejidos naturales como lana, algodón o seda.

Las polillas de la ropa (Tineola bisselliella) buscan lugares oscuros, cálidos y poco ventilados para depositar sus huevos. Los armarios, cajones y altillos son sus escondites preferidos, especialmente durante el otoño, cuando se reduce la ventilación en el hogar. Aunque los adultos no causan daño directo, sus larvas son las verdaderas responsables de los agujeros en las prendas, ya que se alimentan de fibras naturales que contienen queratina, una proteína presente en el pelo, la lana y la seda.

El ciclo de vida de la polilla varía según la temperatura y la humedad, pero en ambientes cálidos pueden reproducirse varias veces al año. Durante el otoño, el calor del interior de las casas les permite sobrevivir fácilmente, incluso mientras las prendas permanecen guardadas durante meses.

Cómo detectar su presencia

Las polillas de la ropa suelen ser dífiicil de detectar, al menos, hasta que el daño ya es visible. Los agujeros pequeños e irregulares en prendas, alfombras o cortinas son la señal más evidente. También pueden encontrarse larvas blanquecinas adheridos a las costuras o a los rincones de los armarios. Otro indicio común es el polvo o pelusa fina que aparece al mover la ropa, restos del proceso de alimentación de las larvas.

Cómo prevenir las polillas de la ropa

La mejor defensa contra las polillas es la prevención. Mantener una limpieza y ventilación regulares es esencial. Se recomienda sacar y airear la ropa al menos una vez al mes, aspirar los cajones y las esquinas del armario y limpiar con vinagre o jabón neutro para eliminar posibles huevos.

Antes de guardar la ropa de temporada, lávala o límpiala en seco, ya que el sudor y los restos de perfume o comida atraen a las polillas. Utilizar fundas transpirables y evitar las bolsas de plástico también ayuda, ya que el aire estancado favorece la humedad y, con ella, la aparición de larvas.

Además, los repelentes naturales como la lavanda, el cedro o el clavo son aliados eficaces para mantenerlas alejadas. Colocar bolsitas aromáticas dentro de los armarios o cajones proporciona protección duradera sin necesidad de productos químicos.

Qué hacer si ya tienes polillas en tu ropa

Si sospechas una infestación, lo primero es vaciar completamente el armario y lavar o congelar las prendas afectadas. La congelación durante 48 a 72 horas elimina huevos y larvas. Posteriormente, limpia a fondo el interior del mueble y revisa todas las prendas, incluso las que parecen intactas. En los casos más severos podemos recurrir al uso de trampas adhesivas con feromonas puede ayudar a controlar la población adulta y a detectar nuevos focos.