Pela los huevos cocidos en segundos: el truco para quitar la cáscara fácilmente

María Ramírez Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:24

El huevo es un ingrediente versátil e indispensable en cualquier cocina. Está presente en prácticamente todos los hogares, incluso en aquellos en los que se recurre a comidas fáciles y rápidas. Y es que, este alimento permite elaborar platos sencillos y baratos: para hacer una tortilla, un revuelto de verdura, complementar una ensalada y hasta para preparar un ramen casero. Además, es un producto que tiene multitud de beneficios.

Hay infinidad de recetas con huevo que salvan comidas y cenas. Además, muchas de ellas se pueden hacer en la freidora de aire para no hacer prácticamente ningún esfuerzo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado a la hora de manipularlos y conservarlos porque se puede contraer salmonela. Para evitar cualquier riesgo, se recomienda conservar el alimento en la nevera y desechar los que estén rotos.

Truco para los huevos cocidos

Uno de los platos estrella es el huevo cocido. Se prepara en muy pocos minutos y combina con todo tipo de alimentos. Pero hay un paso que siempre se complica: pelarlo. A veces la cáscara se rompe en mil trozos y otras te acabas quemando los dedos intentando quitarla mientras aún está caliente. Por suerte, existe un truco sencillo que puede simplificar este proceso. La influencer Rosa Arnau, conocida en Instagram (@me_gusta_comer_sano) por sus recetas de aprovechamiento, ha subido un vídeo explicando este 'hack'.

Lo único que hay que hacer es coger un bote de conserva vacío y echar un poco de agua, sin que cubra el huevo. A continuación, hay que cerrarlo y agitar el recipiente. Tras unos segundos, la cáscara empieza a agrietarse y se desprende totalmente. En los comentarios, numerosos usuarios afirman la eficacia de este truco: «Doy fe de que funciona», asegura una seguidora. De este modo, se puede pelar rápidamente y sin ningún tipo de esfuerzo.

