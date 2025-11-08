La mezcla mágica para acabar con las arrugas del mantel al instante: solo necesitas dos productos Una creadora de contenido ha revelado la fórmula perfecta para acabar con las marcas del tejido

María Ramírez Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:01 Compartir

La clave para ser un buen anfitrión no está solo en la elaboración del menú. Lo cierto es que la experiencia se completa con el ambiente y la presentación: una mesa cuidada, la iluminación adecuada y esos pequeños detalles que hacen sentir a los invitados como en casa. No se trata de gastar una fortuna en vajilla o decoración, sino de aprovechar lo que ya se tiene y sacarle el máximo partido.

El secreto de una mesa acogedora está en algo tan simple como unos platos que combinen con los vasos, unas servilletas bien colocadas y en algún adorno que aporte calidez al espacio. Los interioristas recomiendan que se debe reflejar la estación en la que nos encontramos con los estampados y tonos propios de esas fechas. Asimismo, aconsejan incorporar flores acordes a la temporada para aportar color al ambiente.

El truco para planchar el mantel

El estado del mantel también juega un papel fundamental, ya que actúa como una carta de presentación. Debe estar limpio, sin manchas ni agujeros, y perfectamente planchado. Las arrugas son uno de los aspectos más complicados y el motivo por el que muchos prefieren recurrir a un hule. Sin embargo, una cuenta de Instagram llamada Con Paz y Gracia (@conpazygracia), conocida en esta red social por sus vídeos sobre decoración de mesas, ha revelado la mezcla mágica para dejar la tela del mantel completamente lisa en segundos.

Lo único que hay que hacer es coger un atomizador y llenar con una mezcla compuesta por agua y alcohol de farmacia en partes iguales. A continuación, se pulveriza por todas las marcas y arrugas de la tela. Posteriormente, se aplica también a lo largo de toda la mesa. Finalmente, se sacude el tejido para ayudar a que se estire y se alise.

Una vez que se han realizado todos estos pasos, hay que dejar reposar unos minutos la tela hasta que se seque por completo. En el tutorial, la creadora de contenido asegura que el tejido se queda sin ningún tipo de pliegue. De este modo, no hay que recurrir a la plancha para conseguir un resultado impecable.