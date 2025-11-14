El mejor truco para conservar los plátanos y que no se pongan negros: durarán más días

María Ramírez Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:55 Comenta Compartir

¿Cuántas veces has comprado fruta y a los pocos días se ha echado a perder? Lo cierto es que hay piezas que se arrugan o se ponen blandas con facilidad. Es el caso de las cerezas, las fresas y las uvas. Uno de los principales problemas es que se suele utilizar la misma técnica de conservación para toda la fruta, cuando en realidad cada variedad requiere unos cuidados diferentes.

El método de almacenamiento de frutas y verduras es fundamental para prolongar su vida útil. Un error muy frecuente es guardarlas todas en el frigorífico: algunas no toleran bien el frío y, como consecuencia, se altera tanto el sabor y la textura como el proceso de maduración natural. Algunas deben conservarse a temperatura ambiente, como los plátanos, las manzanas frescas y los tomates, mientras que otras requieren refrigeración para mantener sus propiedades, como las manzanas con más de siete días, albaricoques, arándanos, frambuesas, y todas las que ya están cortadas.

Cómo conservarlos durante más tiempo

Las redes sociales se han hecho eco de numerosos trucos para conservar alimentos y que duren más tiempo. Uno de ellos está relacionado con los plátanos, que tienden a oscurecerse y ablandarse en muy poco tiempo. En caso de que esto ocurra, no hay que tirar toda la pieza, sino utilizar la parte que aún está bien o usar el plátano maduro para preparar postres.

El 'hack' consiste en cortarlos en tres trozos y guardarlos dentro de un recipiente de vidrio con tapa hermética. Es muy importante que el tarro esté bien cerrado para que no le entre aire. Posteriormente, hay que guardar el envase en el frigorífico a una temperatura que ronde los 12 °C. De este modo, se frenará el proceso de oxidación y los plátanos se mantendrán frescos durante varios días más.